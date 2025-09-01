El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que este lunes 1 de setiembre, por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la ex primera ministra Betssy Chávez del penal Anexo Mujeres de Chorrillos al hospital María Auxiliadora.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), indicó que la medida se adoptó a fin de que reciba un monitoreo constante y se descarte cualquier posible complicación de su salud.

“También se informa que, desde el inicio de su huelga de hambre seca, la interna Chávez Chino ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario”, señaló en su pronunciamiento.

“La información del estado de salud de la interna ha sido trasladada de manera oportuna a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para los fines pertinentes”, agregó el INPE en dicha red social.

Cabe precisar que el pasado 25 de agosto la ex primera ministra Betssy Chávez rechazó la primera revisión médica a cargo del personal de salud del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, cuando inició una huelga de hambre sin consumo de agua ni alimentos.

El INPE detalló que tampoco permitió la medición de sus signos vitales, motivo por el cual se le brindó información detallada sobre las consecuencias de su accionar (entre ellos la muerte), luego de lo cual firmó el consentimiento informado.

Como se recuerda, en una carta de puño y letra compartida el último 20 de agosto, Betssy Chávez anunciaba el inicio de una huelga de hambre total para protestar por supuestos “maltratos y abusos del INPE”.

Asimismo, la también exministra acusó a la institución de enviarla a sus audiencias “dopada con alprazolam y fluoxetina”. Ante ello, señalaba que se negaría a recibir atenciones médicas e, incluso, reanimación.