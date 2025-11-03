Sebastian Ortiz Martínez
Betssy Chávez juega la carta del asilo: ascenso, caída y excarcelación del personaje clave en el golpe de Estado
Una semana antes de que Pedro Castillo asumiera la Presidencia de la República en julio de 2021, se dio el primer choque entre Betssy Chávez, entonces congresista electa, con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. De acuerdo a fuentes cercanas a Perú Libre, el profesor planteó que la abogada tacneña sea la carta del oficialismo para la Mesa Directiva.

ACLARACIONESEste informe fue publicado el 10 de marzo de 2023 y actualizado, con información nueva, el 3 de noviembre de 2025. Esto luego de que la cancillería peruana informara que Chávez se asiló en la embajada de México en Lima.

