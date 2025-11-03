Betssy Chávez juega la carta del asilo: ascenso, caída y excarcelación del personaje clave en el golpe de Estado

No obstante, la respuesta del exgobernador regional de Junín fue un rotundo “no”, y propuso que sea su hermano, Waldemar Cerrón, el que intente llegar a la presidencia del Parlamento. “Ahí empezó la guerra y la bronca, el problema de la bancada original es que cada uno quería jugar su propio partido, Guido Bellido, Guillermo Bermejo y por supuesto, Chávez”, agregaron las mismas fuentes.

Otras fuentes del perulibrismo refieren que la exparlamentaria-hoy asilada en la embajada de México en Lima para evadir el proceso penal que afronta por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022- jugó un papel importante en la fragmentación de la bancada del lápiz, en su intento de formar una facción de independientes durante el premierato de Bellido.

Durante el gobierno de Castillo Terrones (2021-2022), Chávez Chino ocupó tres carteras: Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura y, en el último tramo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Su paso por el Ejecutivo no estuvo exento de la polémica y de gestos que no fueron bien visto al interior de su propio equipo.

Chávez ingresó al Ministerio de Trabajo en octubre de 2021, con la llegada de Mirtha Vásquez a la PCM.

En comunicación con El Comercio, Vásquez precisó que el nombramiento de la congresista tacneña fue una propuesta del entonces presidente Castillo. Incluso, refirió que en ese momento ella no pudo sugerir ningún nombre para la renovación del Gabinete, luego de la salida de Bellido, porque los puestos ya habían sido “negociados”.

“Ellos ya tenían una propuesta para la recomposición, y en ese momento había muchas tensiones, y para llegar a un acuerdo había sido necesarias muchas negociaciones políticas. Yo revisé los antecedentes de cada uno de ellos y a excepción de Barranzuela [que fue a Interior], el resto no tenía antecedentes”, expresó.

Vásquez contó que solo tuvo una discrepancia fuerte con Chávez, durante el tiempo que estuvo al frente de la PCM.

“Sí, hubo discrepancias, casi al final de mi gestión, cuando ella propuso sin consultar un proyecto de ley para que Servir pase a su sector, tampoco sometió la propuesta al consejo, era una iniciativa que no tenía sustento. Presenté un informe en contra de ese proyecto. Fue una diferencia institucional”, remarcó.

La ex jefa de Gabinete Ministerial consideró que el expresidente Castillo “rompió con los estándares constitucionales, con el estado de derecho y con el orden democrático” el 7 de diciembre. Agregó que él y “toda persona involucrada” en el golpe de Estado o que haya “incitado a este” debe ser investigado y sancionado.

El cambio de sillas

Y aunque inicialmente, Chávez tenía una buena relación con la vacada expresidenta Dina Boluarte por su oposición conjunta al cerronismo (ambas fueron expulsadas de Perú Libre), terminaron siendo antagonistas en el Gabinete, de acuerdo al testimonio de exministros, cuyos nombres nos reservaremos.

Por ejemplo, en abril de 2022, durante una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en Huancayo, Chávez Chino, tras brindar un discurso, donde calificó de golpistas a un sector del Congreso, de “tira piedras” a la oposición y de vil a la prensa, abrazó al entonces primer ministro, Aníbal Torres, y otros integrantes del Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegó al sitio de Boluarte, simplemente pasó de largo.

En agosto del referido año, en su regreso al Gabinete (después de su censura por el Parlamento), pero esta vez en la cartera de Cultura, a la abogada tacneña le correspondía sentarse al lado de Boluarte, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social en los consejos. Pero le solicitó a un colega que le cambie de sitio.

“Había un tema con Boluarte Zegarra, porque los lugares en el Consejo de Ministros están asignados por ministerios, no por personas, Cultura se sienta al lado del MIDIS, ella no quiso ocupar el lugar que le correspondía y cambió con otro ministro para no estar al lado de Boluarte. Había constantes indirectas entre ambas”, indicaron fuentes del gobierno castillista.

Boluarte (izq.) y Chávez (derecha, de polo blanco y jean) coincidieron en el Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Archivo GEC)

Otras fuentes indicaron que “había una guerra fría” entre Chávez y Boluarte “que era muy visible” y confirmaron que sí se dio el cambio de sillas de la primera.

Las mismas fuentes señalaron que- en noviembre de 2022, antes de jurar como primera ministra- la entonces congresista de Perú Democrático (bancada que luego se disolvió) acusó al entonces titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, con Castillo Terrones de haber filtrado la información sobre los contratos a favor de la familia de Abel Sotelo, quien fuera su pareja sentimental.

“Ella le dijo al entonces presidente que Salas estuvo detrás de esos ataques. Y esto provocó que Castillo le dijera al ministro que en su sector había gente que le estaba jugando mal a su gobierno”, expresaron.

División y ruptura total

Las últimas semanas de la administración de Castillo fueron de alta tensión en el Gabinete: el presidente sesionaba por separado con dos grupos, uno encabezado por Chávez y Aníbal Torres, y otro donde estaban Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos), Salas, entre otros; se buscó que los integrantes del Ejecutivo ya no declaren en los medios de comunicación que los cuestionaban; y en un Consejo de Ministros se le pidió públicamente a Boluarte condicionar su renuncia a la eventual vacancia del docente.

“Chávez no lideró muchos Consejos de Ministros, pero es claro que con su ingreso a PCM hubo una división, ella solicitó que los ministros no den entrevistas a los medios que consideraba de oposición, pidió expresamente que usemos a la prensa alternativa, parece que el poder la mareó”, manifestaron fuentes de este Diario.

El 25 de noviembre de 2022, Chávez juró como nueva primera ministra en reemplazo de Aníbal Torres. Doce días después se dio el golpe de Estado de Castillo. (Foto: Presidencia Perú) / Luis Iparraguirre

También señalaron que Chávez, a diferencia de otros ministros, tomaba desayuno con el presidente Castillo en la residencia en Palacio de Gobierno.

“Muchos ministros no conocieron la residencia, con Torres y Chávez, Castillo tuvo otro tipo de confianza, un trato diferenciado”, sostuvieron.

Chávez Chino- de acuerdo a fuentes del gobierno castillista- “tenía un ánimo de revancha” frente al Congreso, tras ser nombrada en la PCM. “Ella quería que los congresistas que la habían censurado meses antes le den el voto de confianza. Decía que eso iba a servir para demostrar las contradicciones del Parlamento y el miedo que tenían de perder sus privilegios”, manifestaron.

Las mismas fuentes relataron que la ruptura se dio el 7 de diciembre, tras escuchar el mensaje a la Nación de Castillo, donde el profesor anunció la disolución del Congreso, la intervención al sistema de justicia y el establecimiento de un gobierno de excepción. La mayoría renunció casi de inmediato, y cuestionó públicamente el golpe de Estado. Ni Chávez ni Torres criticaron abiertamente el hecho.

Fuentes de El Comercio, incluso, sostuvieron que la ex primera ministra, al enterarse de las dimisiones, habría cuestionado a sus colegas y preguntado, “de qué lado están”.

Chávez- de acuerdo a tres testimonios, entre ellos el de la periodista de TV Perú Noticias, Cintya Malpartida Guarniz- tuvo un rol importante pre y post mensaje a la Nación de Castillo. Fue la ex primera ministra la que hizo ingresar al equipo de prensa y la que aclaró ciertas dudas de la reportera después del golpe de Estado.

“Pasaron cosas importantes. Primero, Betssy Chávez dijo: ‘Bien, presidente’. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de cinco segundos, y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de quince segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos”, manifestó Malpartida Guarniz.

Además, señaló que la ex jefa del Gabinete Ministerial le pidió que esté “tranquila”.

Y ante la consulta sobre qué es lo que viene ahora, la respuesta de Chávez Chino fue que habría un adelanto de elecciones y que, bajo el gobierno de excepción declarado por el profesor, iban a “reestructurar” el Estado. “[Me dice] que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto ‘¿cuándo?’, y ella me dice ‘ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’…”, relató.

La cárcel, el juicio y su liberación por el TC

El juicio oral contra Castillo Terrones y sus ex primeros ministros Torres y Chávez comenzó en marzo último. El Ministerio Público solicitó 25 años de prisión en contra de la excongresista por el presunto delito de rebelión.

Durante el proceso penal, Chávez Chino solicitó, en más de una oportunidad, dejar el penal de Mujeres de Chorrillos y ser internada en el penal de Barbadillo, en la Diroes (Ate Vitarte), argumentando que su salud física y emocional estaba en riesgo. No obstante, el INPE rechazó sus pedidos. ¿La razón? Este centro de reclusión es exclusivo para los expresidentes de la República.

La ex jefa de Gabinete Ministerial apeló a la victimización, realizó huelgas de hambre y denunció presuntos maltratos de agentes del INPE. A través de una carta, afirmó incluso que le era “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente” los abusos que supuestamente sufría en la cárcel.

Dos meses después- tras su liberación, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional- se asiló en la embajada de México.

El comportamiento procesal de Chávez Chino en las últimas semanas fue dilatorio. Por ejemplo, el 21 de octubre, Raúl Noblecilla, su abogado, presentó un descanso médico a favor de su patrocinada, a través del cual pretendía suspender y aplazar aún más las audiencias del juicio oral por el golpe de Estado. No obstante, el tribunal advirtió incongruencias en el certificado.

Noblecilla dijo que el médico que suscribió el documento era de la Clínica Chorrillos y respondía al nombre de Julio César Chávez Rivera. Sin embargo, uno de los magistrados advirtió que, en la posfirma del descanso, también aparecía el logotipo del Ministerio de Salud.

Una semana después, el 28 de octubre, la Sala Penal Especial expulsó a Noblecilla del juicio y lo suspendió por dos meses como abogado. Esto por sus constantes faltas de respeto, maniobras dilatorias y por la presentación del referido certificado médico incongruente. Chávez Chino faltó a las últimas tres audiencias del proceso y el tribunal estaba listo para ordenar a la Policía Nacional su búsqueda y captura.

No obstante, este lunes 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela informó que el gobierno ha tomado conocimiento de que la ex primera ministra se ha asilado en la embajada de México en Lima.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, señaló De Zela en conferencia de prensa.

El ministro de Relaciones Exteriores también anunció que, frente a este acto, al que calificó como inamistoso, la administración de José Jerí ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.

“Todos ustedes recordarán que, en los acontecimientos en diciembre de 2022, el gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha. Se difundió una versión tendenciosa e ideologizada”, remarcó.

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón- prófugo exgobernador regional de Junín y precandidato presidencial de Perú Libre- le ha recomendado al gobierno entregar el salvoconducto de Chávez Chino y “no cometer el mismo error que con Pedro Castillo”. “Romper relaciones diplomáticas con México es una necedad mayor, el país azteca tiene al asilo como una institución, una tradición que debemos aprender a respetar”, tuiteó.

Chávez Chino pasó en menos de cinco años en ser una voz consecuente dentro de Perú Libre a integrar la lista de evasores de la justicia.