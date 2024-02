El juez Juan Carlos Checkley rechazó el pedido que presentó Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, para que se aparte de su caso del proceso que se le sigue por el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

En su resolución, a la cual tuvo acceso El Comercio, el magistrado se pronunció ante el pedido que hizo en enero la defensa de la ex primera ministra para que se inhiba por supuestamente haber participado en la “estructura criminal que lideraría la hoy suspendida e investigada fiscal de la Nación Patricia Benavides”.

El juez recordó que las causales de inhibición según el Código Procesal Penal son específicas y negó que esté comprendido en alguna causal por vínculo familiar, amistad notoria, enemistad manifiesta o compadrazgo, entre otros motivos.

“No se cumplió por la defensa de la señora Chávez Chino en señalar cuál es la causal para solicitar mi inhibición”, indica la resolución, por lo que interpreta que se trataría de “cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad”.

Ante la acusación de Chávez, Checkley expresó su “total rechazo y negativa” al indicar que no tiene relación o vínculo alguno con Patricia Benavides, o que haya aceptado archivar la investigación contra su hermana Emma Benavides a cambio de que el fiscal Uriel Terán archive una indagación en su contra.

“Los argumentos de la defensa de la señora Chávez Chino no tienen sustento material alguno ni evidencia que justifique el que me inhiba del caso; son suposiciones que no pueden considerarse como un motivo grave que afecte mi imparcialidad como juez a cargo del presente caso”, consideró el magistrado.