El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional aprobó la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra la excongresista y exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, por presuntas contrataciones irregulares.

Como se recuerda, Chávez Chino afronta una investigación preliminar por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 399° y 400° del Código Penal.

La investigación contra Betssy Chávez se inició luego de revelarse que la también extitular de Cultura habría facilitado la contratación de familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se le vinculó sentimentalmente, en diversos puestos de trabajo en el Estado (Sunafil, Essalud y Senati).

Uno de los contratados fue el padre de Abel Sotelo, Antonio Sotelo Calderón, y el otro caso fue el del hermano de su entonces pareja, quien fue contratado como asistente del despacho parlamentario de Chávez Chino en octubre del 2021.

El juzgado precisó que el plazo de investigación preparatoria, de acuerdo con la Disposición Fiscal N° 05 de formalización de investigación preparatoria del 19 de noviembre del 2025, es por 120 días naturales.

Según la fiscalía, la exprimera ministra “se habría interesado indebidamente, en forma directa”, en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa (hermano de su entonces pareja sentimental) como asistente nivel 2 de su despacho congresal.

Posteriormente, Chávez Chino contrató a Flor de María Jezabel Sotelo Villa, la hermana de Abel Sotelo, como auxiliar nivel 2 de su despacho congresal.

Finalmente, Betssy Chávez apoyó la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su entonces pareja, como intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).