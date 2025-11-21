El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo procesada por el golpe de Estado del 2022, y ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

Esto ocurre luego que incumpliera sus reglas de conducta y se asilara en la Embajada de México.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, atendió así la solicitud formulada por el Ministerio Público para que se modifique su comparecencia con restricciones con la cual estaba afrontando el juicio que se encuentra en su etapa de alegatos finales.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos planteó el pedido de prisión preventiva por cinco meses el 7 de noviembre y la audiencia se llevó a cabo el 13 de este mismo mes.

Además de dictar la restricción de cinco meses de prisión preventiva, Checkley dispuso que se traslade la orden de captura en el Perú y en el extranjero y que se notifique a la Policía Nacional, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Unos días antes, el 3 de noviembre, la Cancillería confirmó que Chávez Chino había recibido asilo por parte del gobierno de México y que había ingresado a la residencia de la embajada en Lima a la espera que se le otorgue un salvoconducto para abandonar el país.

Desde entonces, el Ejecutivo anunció que todavía no iba a tomar una decisión sobre la posible salida del país de la procesada, a la espera de que hacer consultas a otros países y plantear un pedido ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar la figura de asilo político.

Betssy Chávez cumplía una orden de prisión preventiva de 18 meses, pero que el Tribunal Constitucional anuló la medida y ordenó su excarcelación luego de determinar que originalmente fue ampliada fuera del plazo de ley.