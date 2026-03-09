Resumen

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima tras ser condenada a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado de Pedro Castillo. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará este viernes 13 de marzo la demanda para que la Embajada de México le otorgue el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez -asilada y condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado- que le permita salir del Perú rumbo a ese país.

