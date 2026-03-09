El Décimo Juzgado Constitucional de Lima evaluará este viernes 13 de marzo la demanda para que la Embajada de México le otorgue el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez -asilada y condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado- que le permita salir del Perú rumbo a ese país.

El ciudadano Rubén Serpa Valdez presentó una demanda de hábeas corpus preventivo a favor de la Embajada de México, para ordenar la entrega inmediata de un salvoconducto a la golpista exministra.

​El recurso fue interpuesto contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior por presunta vulneración de la libertad personal y derechos conexos.

Adicionalmente, el demandante solicitó que se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada y se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando el recinto diplomático.

Ante ello, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima programó la audiencia para este viernes 13 de marzo a las 10:30 a.m., con el fin de analizar el recurso presentado a favor de dicha sede diplomática. La modalidad será virtual a través del aplicativo Google Meet.

Poder Judicial verá pedido para que se le otorgue salvoconducto a Betssy Chávez el 13 de marzo.

Betssy Chávez ingresó a la sede diplomática antes de ser sentenciada por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y el Gobierno de México le otorgó formalmente el asilo diplomático el 3 de noviembre de 2025.

El 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó una sentencia de 11 años y cinco meses de prisión contra Chávez Chino por el delito de conspiración para la rebelión y se ordenó su ubicación y captura inmediata a nivel nacional e internacional.

Como respuesta a esta concesión de asilo, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México ese mismo 3 de noviembre, calificando el acto de “inamistoso” e intervencionista.

Hasta el momento, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría a la sentenciada salir del país, manteniendo vigente la orden judicial y la vigilancia de vehículos con inmunidad diplomática.