Betssy Chávez: ¿Por qué la fiscalía duda de la veracidad del domicilio que declaró tras dejar la cárcel?

Una semana después de abandonar el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez continúa bajo escrutinio judicial. El miércoles 11, el Ministerio Público puso en duda la veracidad de la dirección que ha consignado Chávez como su domicilio.

El fiscal adjunto Edward Casaverde aseguró en audiencia que no existe certeza sobre la residencia actual de Chávez. Señaló que hay indicios de inconsistencias en la documentación que ha presentado para acreditar su vivienda.

Casaverde, miembro de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sustentó un pedido de impedimento de salida del país por 12 meses contra Chávez, como parte del proceso que enfrenta la ex primera ministra por el presunto delito de rebelión. Esto por el golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

“No hay ningún elemento con el que podríamos determinar cuál es el domicilio actual de la acusada Betssy Chávez. No hay documentación que así lo certifique. Tengo entendido que en la anterior audiencia, la defensa técnica presentó un contrato de alquiler. Mi despacho ha verificado la documentación y ha encontrado ciertas inconsistencias en ese contrato”, sostuvo durante la audiencia a cargo del juez Edhin Campos Barranzuela.

El representante del Ministerio Público añadió que el pedido de impedimento de salida del país “busca otorgar mayor soporte y arraigo para que la acusada afronte el proceso” por presunta rebelión, delito por el cual la fiscalía solicita una condena de 25 años de cárcel.

Chávez presentó un contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la residencial Héroes de San Juan de Miraflores, que habría realizado con un familiar por el plazo de un año.

“En el contrato se advierte que la dirección del inmueble no coincide con los datos consignados en la ficha Reniec de los arrendatarios. En todo caso, existe un cierto cuestionamiento”, enfatizó Casaverde.

Según dijo en audiencia, las “inconsistencias” en el arraigo domiciliario refuerzan la necesidad de dictar el impedimento de salida.

La defensa responde

El abogado César Romero Valdez, defensor legal de Chávez, rechazó los argumentos del fiscal y aseguró que su patrocinada ha acreditado plenamente su residencia.

“Ella vive ahí. Es la casa de unos parientes y la está arrendando. Se ha presentado a la audiencia [por el juicio oral en su contra] hoy. Es subjetivo pensar que esto abona a una fuga por no tener una residencia. Hemos demostrado conducta intachable como para poder afrontar el juicio y ganarlo”, afirmó.

El abogado argumentó que Chávez no ha incumplido con las citaciones judiciales ni ha dado señales de querer evadir el proceso.

No obstante, otro de los principales sustentos del Ministerio Público para insistir en el impedimento de salida del país está vinculado a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, día en que Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas de corte autoritario.

El fiscal recordó que, según las investigaciones, Chávez intentó eludir a la justicia trasladándose hacia la Embajada de México en Lima.

Chávez rechaza acusación

Horas antes, durante una audiencia del juicio oral que enfrenta, la propia Chávez negó haber intentado llegar a la embajada mexicana el día del golpe de Estado. Según su versión, en realidad se dirigía a su casa, ubicada cerca al centro comercial La Rambla, en el distrito de Breña.

“Del premiarato salimos a la 1 de la tarde con la pretensión de ir a mi domicilio, que es justamente en La Rambla, y no como se especulaba, que me estaba yendo a la embajada de México”, dijo.

Chávez solicitó que se revisen los tramos recorridos por el vehículo que la trasladaba entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. “¿Por qué planteamos este tiempo? Para que la sala pueda dilucidar cuál fue todo el trayecto, desde que vino a recogerme a mi domicilio, que queda en Breña, por La Rambla”, señaló.

Chávez enfrenta una acusación fiscal por rebelión junto a su exasesor principal y exjefe del gabinete, Aníbal Torres; el exministro del Interior Willy Huerta y otros.

El proceso judicial en su contra avanza de manera paralela a otra investigación por presuntas contrataciones irregulares.

La ex primera ministra se encuentra bajo comparecencia con restricciones. Entre las obligaciones que debe cumplir figuran acudir cada siete días a control biométrico y presentarse ante la autoridad judicial o fiscal en la fecha y hora que se le requiera, para cualquier diligencia vinculada a su proceso.

Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación de Chávez al determinar que la ampliación de su prolongación de prisión preventiva dictada en diciembre del 2024 fue resuelta fuera de plazo.

Fuentes fiscales enfatizan que, tras su excarcelación, permanece la posibilidad de que Chávez pueda eludir la justicia buscando asilo político en alguna embajada.

La ex primera ministra no estuvo presente en la audiencia donde se evaluó el pedido de impedimento de salida del país. El juez Edhin Campos informó a las partes que les notificará la decisión.

Horas antes, Chávez participó de manera presencial en la sesión del juicio oral que enfrenta, en la que estuvo acompañada por dos abogados y, además, ejerció su propia autodefensa.