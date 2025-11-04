Los jueces a cargo del proceso por el caso golpe de Estado de Pedro Castillo decidieron no declarar a Betssy Chávez como reo contumaz, luego que se confirmara que recibió asilo por el gobierno de México, y en consecuencia que el juicio siga adelante con presencia de sus abogados.

“La sala penal especial resuelve como improcedente la declaración de contumacia de la acusada Betssy Chávez Chino. En consecuencia, se dispone continuar con el juzgamiento de la acusada con la concurrencia obligatoria de su defensa técnica, bajo apercibimiento de asignarle defensor público”, informó la magistrada Norma Chávez en representación del tribunal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Esto en la audiencia de este martes 4 de noviembre, un día después que la Cancillería informara que Chávez recibió asilo y se encontraba en la Embajada de México a la espera que se le otorgue salvoconducto para abandonar el país.

Los magistrados evaluaron que no podía alegarse que hubo un perjuicio generado por la actitud de Chávez porque atentó contra las reglas del debido proceso y como una litigación de mala fe porque desde mediados de agosto la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo se negó a declarar.

“Es imperativo continuar con la causa y la reserva, como consecuencia de la declaración de contumacia, perjudicaría el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la inversión de recursos humanos y logísticos para la emisión de una decisión de fondo absolutoria o condenatoria o de otros fines del proceso”, precisaron los jueces al resaltar que una suspensión por declarar a Chávez como reo contumaz implicaría un “tiempo incalculable” de suspensión del juicio n su contra.

#BetssyChavez La Sala Penal Especial, declara infundada la reposición del abogado, y ratifica su decisión de declarar improcedente el pedido para declarar reo contumaz a Chávez Chino, con lo cual continuará el su juzgamiento de la acusada por el Golpe de Estado.@Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) November 4, 2025

Al inicio de la sesión, Luis Barranzuela anunció su decisión de renunciar a la defensa de Betssy Chávez tras conocer su decisión de pedir asilo, pero la sala también decidió rechazar su planteamiento.

La sala procedió a rechazar los pedidos de reposición que planteó la defensa legal de la procesada y reiteró que dispone continuar con el juicio con la concurrencia obligatoria de su abogado.