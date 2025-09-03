Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

TC ordena la libertad de Betssy Chávez: ¿Este fallo puede favorecer al expresidente Pedro Castillo?
TC ordena la libertad de Betssy Chávez: ¿Este fallo puede favorecer al expresidente Pedro Castillo?

TC ordena la libertad de Betssy Chávez: ¿Este fallo puede favorecer al expresidente Pedro Castillo?

A puertas de que el juicio oral por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo ingrese a su recta final, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación de una de las principales procesadas: la ex primera ministra Betssy Chávez por una negligencia del Ministerio Público y del Poder Judicial al momento de tramitar la ampliación de su prisión preventiva en diciembre pasado.

