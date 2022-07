Bruno Pacheco fue detenido la noche del último sábado luego de ponerse en contacto con el equipo especial contra la corrupción en el poder, dirigido por la fiscal Marita Barreto, y el equipo especial de la Policía. Así, el prófugo por el Caso Puente Tarata se entregó a las autoridades, cuando pesa sobre él una orden de 24 meses de prisión preventiva y una fila de investigaciones en el Ministerio Público. Este martes, se varió dicha orden por un arresto domiciliario.

La entrega de Bruno Pacheco fue confirmada ante la opinión pública por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante una discurso dado este martes como parte de una actividad institucional. “Se ha entregado a la justicia. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y profesionalismo del equipo especial (...) Se continúan desarrollando los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, dijo.

Fiscal Patricia Benavides sobre Bruno Pacheco

Actualmente, Bruno Pacheco es procesado por el Caso Puente Tarata como parte de una presunta organización criminal al interior del Ejecutivo que tendría como líder a Pedro Castillo, según la tesis fiscal. Una similar imputación se le hace en el caso de los Ascensos en las Fuerzas Armadas, donde es investigado por la Fiscal de la Nación junto al jefe de Estado.

Adicionalmente, tiene una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a partir del hallazgo de 20 mil dólares en el baño de sus despacho en Palacio de Gobierno.

Por otro lado, el presidente es investigado por presunta obstrucción a la justicia a partir de presuntas acciones para que no se logre la captura de los prófugos de su entorno, entre los que estaba él mismo hasta este fin de semana.

“Implicancias directas”

El abogado penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que, hasta ahora, los principales delatores de los casos que involucran al presidente habían sido Karelim López y Zamir Villaverde, cuyos testimonios apuntaban principalmente a Bruno Pacheco y al todavía prófugo Juan Silva, respectivamente. En el caso de Bruno Pacheco, es previsible que sí implique directamente al mandatario.

Los casos en los que está involucrado Bruno Pacheco

Caso Fiscalía a cargo Implicados 1. Puente Tarata / Presunta mafia en el MTC Equipo especial / Fiscalía de la Nación (en el caso de Castillo Silva y ‘Los Niños’) -Pedro Castillo (FDN)

-Juan Silva (FDN)

-’Los Niños’ (FDN)

-Zamir Villaverde (EE)

-Karelim López (EE) 2. Caso Ascensos Fiscalía de la Nación -Pedro Castillo

-Walter Ayala 3. Caso Encubrimiento Fiscalía de la Nación -Pedro Castillo 4. Caso Sunat Equipo especial -Silvia Barrera 5. Caso enriquecimiento ilícito Fiscalía de la Nación

“No había ninguna prueba directa que involucre al propio presidente. Karelim López decía que Bruno Pacheco le refería tal cosa que le decía el presidente. Pero ahora, estando Bruno Pacheco capturado y entiendo que sometiéndose a una proceso de colaboración, las imputaciones y las implicancias son directas”, comentó.

Carrión indicó que se espera que, además de su palabra, se espera que Bruno Pacheco también aporte evidencias de otro tipo. “Dudo que audios, porque el único que ha tenido esa capacidad de grabar ha sido Zamir Villaverde, pero podría aportar correos, mensajes. Para eso se necesita su celular. Habría que ver qué ha hecho con su celular [...] Es importante que lo haya guardado”, indicó.

En lo que respecta a cómo corroborar lo que Bruno Pacheco declare, apuntó que se debe seguir el rastro de reuniones. “En el tema de los ascensos, que él haya tenido una reunión inmediatamente previa a las visitas de los generales. Entonces, armas la ruta. O el tema de la Sunat, o el Puente Tarata. Cómo luego de conversar con el presidente recibía a Villaverde o López. Y luego los testimonios de terceras personas: Pacheco no trabajaba solo, tenía asistentes. Ellos son testigos privilegiados, es imposible que el secretario se encargue de todo”, dijo.

Los casos donde se investiga a Castillo y sus vínculos con Pacheco

Caso Fiscalía a cargo Vínculo con Pacheco 1. Caso Puente Tarata Fiscalía de la Nación Pacheco es investigado a nivel del equipo especial. Luego de sus primeras declaraciones tras su entrega, se varió su prisión preventiva por arresto domiciliario. 2. Caso Ascensos Fiscalía de la Nación Pacheco es su coinvestigado junto al exministro Walter Ayala. En sus primeras declaraciones tras su entrega, ha afirmado que se realizaron pagos ilícitos en los ascensos de la PNP. 3. Caso PetroPerú Fiscalía de la Nación La Contraloría ha determinado que Hugo Chávez Arévalo, ex gerente de Petro-Perú investigado en este caso a nivel del equipo especial, usó un vehículo oficial para ir cumpleaños de hija de Bruno Pacheco. 4. Caso Encubrimiento Fiscalía de la Nación La fiscalía indaga presuntos actos del presidente y del gobierno para impedir la captura de prófugos ligados del entorno de Pedro Castillo. Uno de esos prófugos era, hasta el último fin de semana, Bruno Pacheco. 5. Caso del presunto plagio Fiscalía de Trujillo Se investiga el presunto plagio en la tesis de maestría del presidente y de su esposa. Karelim López ha declarado que Pacheco “trámitó” esa tesis.

Un punto en el que el testimonio de Pacheco será particularmente útil es sobre cómo se dio a la fuga, lo cual se relaciona con la investigación al presidente por presunto encubrimiento. “Es determinante. Él es el favorecido con las medidas que habría tomado el presidente para viabilizar su fuga o para que se mantenga prófugo. Si bien el delito de encubrimiento personal es el que tiene una pena más leve, es determinante al postular una prisión preventiva o detención preliminar. Son elementos contundentes y más fáciles de determinar”, dijo.

“Impacto grande”

La abogada penalista Romy Chang comentó, en conversación con este Diario, que el hecho de que Bruno Pacheco estuviese declarando ante la fiscalía desde el fin de semana hace prever que “habrá un impacto grande en el presidente de la Republica, su entorno más cercano y, posiblemente, otros altos funcionarios”.

“Que esté declarando y que se haya entregado, posiblemente evidencie un acuerdo para buscar una acuerdo de colaboración eficaz donde evite ir a prisión. La única manera de hacer eso es que entregue información sumamente importante. Era testigo directo, estaba inmiscuido en todos los casos que rodean el presidente, incluyendo el dinero encontrado en Palacio, lo que ha contado otros colabores como Villaverde y López [...] Tomando en cuenta todo eso, definitivamente el testimonio que está dando va a tener un impacto en la defensa del presidente”, indicó.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investiga a Pacheco junto a Castillo en el caso de los Ascensos en las FF.AA. (Foto: archivo GEC)

Chang estima que el impacto puede ser tal que lleve la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a solicitar una medida como una detención preliminar o una prisión preventiva. Pero para esto, acotó la abogada, primero debería recurrir ante el Congreso para levantar su inmunidad como alto funcionario. “Se hace como con cualquier ministro, como con cualquier alto funcionario”, comentó.

El impacto de las revelaciones que pueda dar Bruno Pacheco, añadió Romy Chang, se verá en todos los casos que incluyen al presidente como parte de una presunta red criminal en la que su exsecretario también figura como supuesto integrante.

“El solo hecho de pertenecer a una organización orientada a cometer delitos, ya es un delito. La fiscalía gana mucho con el testimonio que el señor Pacheco pueda dar [...] Tenemos el tema de los accensos, donde parece que el señor Pacheco cumplía órdenes del presidente. Tenemos el dinero encontrado en Palacio, que no está muy claro a quién pertenece o si iba dirigido al presidente”, comentó.

En cuanto a lo revelado por El Comercio este mismo martes, sobre que Pacheco dijo que el funcionario de Palacio de Gobierno Beder Camacho coordinó su fuga por orden de Pedro Castillo, Chang opinó que esto “sería fundamental porque demostraría que se está usando la maquinaria del Estado para contribuir con la obstaculización de la labora fiscal”.

“Eso, de por sí, justificaría una medida de prisión preventiva contra el presidente [...] El delito de obstrucción es el más rápido de probar”, explicó.

"La pieza que faltaba"

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Percy García Cavero recordó que lo importante de la entrega de Bruno Pacheco es que esta traiga consiga “un conjunto de declaraciones o una postulación a una colaboración eficaz”. “Todo indica que sería así. Eso va a depender de la calidad de prueba que pueda ofrecer para corroborar las afirmaciones que va realizar sobre el entorno presidencial y el presidente”, expresó.

“Tenemos cinco casos abiertos contra el presidente y en muchas de ellas el señor Pacheco ha tenido cierto protagonismo. Lo más seguro es que él tenga y cuente con información relevante que pueda terminar de dar ese paso que aún falta. Hay pruebas contundentes de que el entorno presidencial ha estado involucrado en actos de corrupción, pero faltaba quizás dar el paso siguiente hacia el propio presidente y quién más que su secretario de confianza durante sus primeros meses de gobierno”, explicó García.

El equipo especial, dirigido por la fiscal Marita Barreto, tuvo en su custodia a Bruno Pacheco desde el último fin de semana. (Foto: GEC)

Con esto, el abogado consideró que Bruno Pacheco “podría ser la pieza que faltaba en este rompecabezas de corrupción que se ha ido armando a través de las investigaciones y las colaboraciones eficaces”. “Esto es no solamente un cambio cuantitativo, no es una declaración más, es algo cualitativamente distinto: ya está en explícita o directa referencia con el presidente de la República. Me parece que eso va a tener un impacto importante”, manifestó.

Por otro lado, García destacó que más allá lo que Pacheco pueda decir, el peso estará sobre la calidad de las pruebas que ofrezca o la corroboración que requieran sus dichos. “La declaración de un colaborador por sí sola no tiene mérito probatorio. Los penalistas la llamamos ‘prueba sospechosa’, porque uno tiene motivos para dudar de un colaborador porque va a obtener beneficios de lo que diga [...] Lo que tendría que hacer es acreditar que hay pruebas que corroboraran el involucramiento del presidente”, detalló.

En cuanto a lo que pueda revelar Bruno Pacheco sobre cómo se dio a la fuga y se mantuvo en la clandestinidad por casi cuatro meses, destacó que podría dar datos exactos de dónde estuvo escondido, lo cual podrá ser cotejado por la fiscalía. Además, indicó que entre lo que podría entregar para darle fuerza a sus dichos están chats, audios, videos, registros de geolocalización, etc., todo lo que sirva para que la fiscalía corrobore su testimonio y que el caso avance.

