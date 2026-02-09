Cárcel dorada: Requisa muestra cómo viven los expresidentes presos en el penal de Barbadillo

Escuchar
En el espacio de Pedro Castillo encontraron un televisor, radio, una bicicleta para hacer ejercicios, refrigerador y una cocina implementada.
Por Martin Hidalgo

Una requisa en el penal de Barbadillo revela que que los expresidentes recluidos viven en una cárcel dorada. El operativo muestra que el mayor privilegiado es Pedro Castillo, recluido por la condena que recibió por el fallido golpe de Estado en 2022.

Justicia

