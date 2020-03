Carlos Bruce sí se reunió con el hermano de Luciana León en el Ministerio de Vivienda

El último domingo, tras difundirse en “Cuarto Poder” unas conversaciones de WhatsApp entre la excongresista Luciana León y su hermano Rómulo León, ambos vinculados a la organización criminal Los Intocables Ediles, El Comercio se comunicó con los exministros Francisco Ísmodes (Energía y Minas) y Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento), a los que se hacía referencia a fin de consignar sus descargos.

Aunque ambos reconocieron que hubo pedidos de Luciana León, negaron haber sostenido encuentros con el hermano mayor de la actual integrante de la Comisión Permanente, lo cual fue consignado en la edición impresa del diario (El Comercio 02/03/19) y en la edición web.

Este martes el exministro Carlos Bruce se comunicó con este Diario y dijo que, al revisar su agenda personal, recordó que el encuentro con Rómulo León sí se llegó a concretar el 9 de abril de 2019. Sin embargo, aseguró que la misma “fue rápida” y que, ciertamente, recuerda “muy poco” de lo que sucedió en la misma.





Chats de WhAtsApp entre Luciana León y su hermano, Rómulo León:

Chats de WhAtsApp entre Luciana León y su hermano, Rómulo León: (Fuente: Cuarto Poder / Elaboración: El Comercio)





“He revisado mi agenda y me equivoqué porque esa reunión sí se produjo el 9 de abril del 2019 y fue corta. Recuerdo que el recomendaba a una profesional y me dejo su CV. Le pasé el CV al jefe de gabinete [de asesores del ministerio], quien le encarga al secretario general que la entreviste. La señorita sugiere en la entrevista que se le contrate como gerenta general de Sencico, pero no estaba calificada y no era el procedimiento. No ingresó al sector”, dijo Bruce a este Diario.

“La aspiración de esta señorita era inviable absolutamente. Y bueno, ahí quedó porque a los pocos días yo ya salí del ministerio”, agregó en otro momento.

No obstante, cabe precisar que, como se puede observar en las conversaciones de WhatsApp reveladas, primero la aspirante se reúne con el secretario general del sector Vivienda y luego, días después, Rómulo León le indica a su hermana que tiene otro encuentro con el entonces ministro.

Consultado por ello, Bruce insistió en que no recuerda muy bien este episodio. “Puede haber ocurrido que Luciana León dejara su curriculum primero. No recuerdo. Puede haber ocurrido eso y que después el hermano insista [en la reunión]”, sostuvo.

El exministro rechazó en varias oportunidades que se haya realizado algún favorecimiento para la empresa en la que laboraba Rómulo León Romero. Indicó que esta fue la única vez que se reunió con él en su despacho del ministerio de Vivienda y que antes solo habían coincidido en reuniones sociales.





Registro de visitas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Registro de visitas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:





Este Diario pudo corroborar que en los registros del Ministerio de Vivienda figura la visita de Rómulo León; sin embargo, acudió junto al empresario Carlos Lara. Con él, también gestionó reuniones con el Ministerio de Energía y Minas para, según sus propias palabras, tener un “último empujón” con el proyecto minero Quellaveco, a fin de que puedan “ser considerados como proveedores”.

Consultado por ello, Bruce señaló que no recuerda quién era y que no tiene su nombre registrado en su agenda.

“Yo salí del ministerio 5 días después [de la reunión], así que es la mejor prueba de que no los favorecí en nada”, insistió.