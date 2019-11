La Primera Sala de Apelaciones tomó dos decisiones importantes en el caso de pagos por arbitrajes realizados por la constructora Odebrecht: de un lado revocó la orden de prisión preventiva contra 9 investigados, y del otro, confirmó la reclusión de otros cinco árbitros.

Para los primeros, la sala consideró que no hay graves elementos para sustentar esta medida. ¿Pero cuáles fueron las pruebas más importantes presentadas por la fiscalía que la sala tomó en cuenta para confirmar la prisión preventiva contra Randol Campos, Luis Pebe, Luis Pardo, Weyden García y Richard Martin Tirado?

En los caso de los árbitros Campos, Pebe Romero y Pardo Narváez, la sala ha considerado las grabaciones que existen entre los imputados y Horacio Cánepa, principal implicado en la repartición de sobornos para favorecer a Odebrecht. Las tres llamadas fueron grabadas el 14 de febrero del 2018.

Grabaciones a Randol Campos:

La primera grabación de una conversación entre Cánepa y Randol Campos, en la que señalan que en Brasil se habría encontrado documentación contable sobre los casos arbitrales y los pagos a Jaime Vales Carrillo, procurador del MTC, por el proceso arbitral 2083, relacionado al tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur.

Cánepa: me han informado, dicen a nivel de la fiscalía de Brasil han encontrado la documentación del tema… del tema de dos casos que hemos estado el del 2083 con “Lucha Pardo” y el 2072 con “Pebe”.

Campos: ya

Cánepa: y dice que han encontrado la contabilidad del tema… del tema de los veinte mil dólares del caso, o sea… puta, esa huevada… puta hay que rogar que no llegue a Lima sino la recagada, porque lo tienen como contabilidad.

Campos: ya entiendo…

Cánepa: y también dentro de esa vaina este… esta también lo del pago a “Vales” para de los dos casos que no apeló, te acuerdas del tema que le dio “Ronny Loor”.

Campos: azu… (ininteligible)

Cánepa: ¿tú tienes como comunicarte con “Vales”?

Campos: no, yo no he podido hablar con él no, no, no… este no, no, no me acuerdo de esas cosas, pero al final como has quedado?

En una segunda grabación, entre los mismos interlocutores, hablan sobre los mismos pagos y que posiblemente se abra investigación preliminar por este tema. La sala considera que es suficiente verificar que en las conversaciones se evidencia la preocupación entre los interlocutores por las investigaciones en Brasil y Perú, “sin que se advierta que Campos Flores desconozca o rechace las referencias que les hace su interlocutor [Horacio Cánepa]”.

Grabación a Luis Fernando Pebe Romero:

Luis Pebe Romero fue el presidente de un tribunal arbitral conformado por Horacio Cánepa y Randol campos. Según el colaborador eficaz 14-2017, habría recibido US$30 mil de Odebrecht, a través de Cánepa. La resolución contiene la transcripción de un audio de Luis Pebe, aunque no se precisa su interlocutor.

Voz 1: aló

Voz 2: hola, “Luis Fernando”

(…)

Voz 2: oye (…) a ti te ha llegado una investigación de la Fiscalía del caso veinte, de caso que teníamos, del caso que vimos juntos (…) el 2072?

Voz 1: no hombre, no me ha llegado

(…)

Voz 2: a nivel de la fiscalía del Brasil han encontrado los vouchers del tema del pago, de ese tema del pago de los treinta que te di (…) ¿me entiendes o no? Y ahí figura lo de (…) del

Voz 1: (se escucha risas del interlocutor) jajaja (…) eso no se habla pe por aquí

En audiencia, Pebe ha aceptado que la “Voz 1” le corresponde. En la resolución se señala que si este fuera un tema legal, Pebe no habría tenido problemas en continuar la conversación por vía telefónica.

Grabación a Luis Felipe Pardo Narváez

Horacio Cánepa se comunicó con Luis Pardo Narváez para hablar sobre el proceso arbitral 2083-2011, por el que el segundo habría recibido US$20 mil a cambio de favorecer a Odebrecht. El tribunal arbitral que vio este caso también fue integrado por Randol Campos.

Cánepa: a nivel de la fiscalía de Brasil han descubiero una documentación respecto al caso 2083 que hemos llevado del tema que hemos laudado con Randol ¿ya? Y ahí figura el monto de los veinte mil dólares del pago que hubo y esa huevada, hermano, no vaya a venir… o sea, estoy preocupado que esa huevada no vaya a venir a Lima.

Pardo: ¿Qué vas a hacer?

Cánepa: No sé pues, estoy viendo qué mierda hago. Hay que ver, hay que chequear con la… hay que chequear antes de tiempo, de repente puedo yo tener la información ya, pero cualquier cosa estamos en contacto.

Pardo: Ya.

La sala considera que de la transcripción del audio de esta conversación se muestra la preocupación de Pardo respecto de las investigaciones que realizaba el Ministerio Público sobre los procesos arbitrales.

En estos tres casos, las grabaciones no son los únicos elementos, sino también declaraciones cruzadas entre testidos y colaboradores eficaces.

Documentos cruzados

En el caso de Richard Martin Tirado, la fiscalía ha presentado una carta emitida por Lourdes Carreño Carcelén, representante de Odebrecht, por la cual remite copias de los recibos por honorarios de Martin Tirado “que acreditarían el soborno indirecto en los procesos arbitrales ad hoc que intervino”. En esta investigación, como en la de Weyden García, se tiene información que complementa las declaraciones de los colaboradores eficaces.