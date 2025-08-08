Uno de los implicados en el Caso Árbitros de Odebrecht se acogió a la sentencia anticipada y recibió 4 años de prisión por parte del Poder Judicial.

Según informó el Ministerio Público, se trata de Carlos Carrasco, que también recibió una pena de multa por 60 días y una reparación civil por la suma de U$S50 mil.

Se trata de la novena sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato. Ello se suma a las 61 sentencias condenatorias conseguidas por el proceso especial de colaboración eficaz.

El caso estuvo en manos del Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda.

La representante del Ministerio Público formuló acusación contra los árbitros Richard James Martín Tirado, José Humberto Abanto Verástegui, Franz Nunzio Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry, Emilio David Cassina Ramón, entre otros.

Para ellos solicitó penas privativas de la libertad que fluctúan entre nueve años y 25 años y cuatro meses. La acusación comprende los presuntos delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

Según la investigación, los hechos están vinculados a cinco obras públicas: IIRSA Sur tramos 2 y 3, IIRSA Norte, la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas–Chacas–San Luis.

El Ministerio Público sostiene que el consorcio integrado por Odebrecht y otras empresas solicitaba pagos no previstos en los contratos de obra, los cuales fueron reconocidos fraudulentamente a través de laudos arbitrales.

En total, se habrían direccionado 17 procesos arbitrales a favor de la constructora, previo pago de sobornos a árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Fiscalía afirma que, tras obtener los beneficios económicos, los implicados convirtieron e incorporaron esos fondos ilícitos a su patrimonio. Los presuntos hechos ocurrieron entre 2011 y 2015 y replicaron un mismo modus operandi en distintos proyectos.