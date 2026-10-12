El abogado penalista Humberto Abanto. (Foto: Rolly Reyna / GEC)
El abogado penalista Humberto Abanto. (Foto: Rolly Reyna / GEC)
Por Redacción EC

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada informó que la audiencia de control de acusación contra el abogado Humberto Abanto y otros investigados, en el marco del caso Árbitros-Odebrecht, se reanudará el próximo 9 de noviembre de 2026.

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