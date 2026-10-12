La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada informó que la audiencia de control de acusación contra el abogado Humberto Abanto y otros investigados, en el marco del caso Árbitros-Odebrecht, se reanudará el próximo 9 de noviembre de 2026.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Corte precisó que la diligencia estará a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se realizará mediante la plataforma virtual Google Meet.

El proceso está relacionado con la investigación por el presunto delito de agrupación ilícita.

Juzgado solicita informe pericial contable

En la resolución difundida por la Corte Superior Nacional, el juzgado ordenó al Ministerio Público remitir, en un plazo de 24 horas, el Informe Pericial Contable N.° 76-2026-MP-FN-FECOF-R01, referido al escrito N.° 32543-2026.

Asimismo, dispuso la continuación de la audiencia para el 9 de noviembre de 2026 y señaló que las partes procesales quedarán válidamente notificadas, bajo los apercibimientos establecidos en el auto de citación a audiencia.

La audiencia de control de acusación constituye una etapa en la que el juzgado evalúa la acusación fiscal y resuelve las observaciones que correspondan antes de determinar si el caso pasa a juicio oral.