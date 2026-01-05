La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la demanda judicial sobre cuatro inmuebles que estaban vinculados a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, por el denominado ‘Caso Artemio’.

Los inmuebles, valorizados en un total de S/ 2 millones 853 mil 951.67, están ubicados en los distritos de San Martín de Porres y Ventanilla, y pasarán a propiedad del Estado como parte del proceso de extinción de dominio para bienes vinculados a actividades criminales.

Según la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Cecilia Paola Pérez Breña, los tres inmuebles ubicados en Ventanilla fueron adquiridos por José Villanueva, quien fue condenado por terrorismo y lavado de activos, luego de recibir dinero del sentenciado Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘camarada Artemio’.

Dicho monto fue introducido al sistema financiero, bajo apariencia de legalidad, a través de la adquisición de bienes.

Es preciso indicar que ‘Artemio’ actuaba como cabecilla de una facción de Sendero Luminoso que operaba en la zona del Alto Huallaga.

En tanto, un edificio ubicado en San Martín de Porres fue transferido por Hermelinda Salvador, condenada por lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, a favor de su hijo Jordán Poma, a través de un anticipo de herencia, con la intención de ocultarlo de la acción de la justicia.

Al respecto, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Raúl Peña Cabrera Freyre, señaló que estará pendiente de que, en caso no se apele, la sentencia se mantenga firme.

Cabe indicar que Florindo Flores Hala fue condenado a cadena perpetua en el 2013. El Colegiado “C” de la Sala Penal Nacional de Terrorismo lo halló responsable de los delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.

Además de la prisión de por vida, el ‘camarada Artemio’ deberá pagar S/500 millones de reparación civil al Estado.