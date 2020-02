La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia confirmó la resolución que ordenó seis meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, quien es investigado en el marco del Caso Gasoducto Sur Peruano.

“Es posible inferir que al no residir el investigado en el Perú, al ostentar una carga familiar radicada en EE.UU. y no poseer bienes ni trabajo conocido en el Perú, existe una alta probabilidad de que rehúya a la acción de la justicia, lo que evidenciaría y acreditaría el riesgo de soslayar la indagación que sobre los hechos imputados se requiere, tanto más si no ha ofrecido evidencias que nos permitan considerar que no evadirá la acción de la justicia”, se lee en la resolución.

Esta medida fue ordenada por el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena en diciembre de 2019, quien la aprobó solo por el plazo de seis meses pese a que el Ministerio Público había solicitado que sea por 18 meses.

La fiscal Geovana Mori investiga los presuntos actos de corrupción en las concesiones del Gasoducto Sur Peruano otorgadas a Odebrecht –como parte del consorcio que integró– durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.

Resolución que confirma medida contra el exministro de Economía. (Fuente: Canal N).

Cabe indicar que Luis Miguel Castilla negó cualquier tipo de favorecimiento a la empresa brasileña en la licitación del Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

“Yo niego tajantemente esta afirmación de favorecer a una empresa en particular. Al contrario, la impresión que yo tenía de parte del presidente [Ollanta Humala], en el cual yo jamás vi ningún acto irregular, fue de que no se casaba con nadie”, aseguró a Canal N.

“Evidentemente si yo hubiese visto algo irregular en ese momento renunciaba, no había ningún sentido de poder apañar algo que iba contra mis principios, en una actividad irregular, eso yo lo descarto de plano”, agregó el extitular del MEF.

Otros investigados por este caso son la ex primera dama Nadine Heredia; el exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur; el extitular de Vivienda, Construcción y Saneamiento René Cornejo Díaz; y el exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez.