El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada iniciará el próximo 27 de octubre la etapa del control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, por el caso Gasoducto Sur.

A través de una resolución, dicha instancia del Poder Judicial dispuso que la audiencia sea virtual y se inicie ese día a las 3:00 p.m., teniendo el carácter de “inaplazable”, con lo cual se deberá notificar a todas las partes.

Según informó este Diario, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía presentó un total de 126 testigos -desde colaboradores eficaces hasta exministros del gobierno nacionalista- y cerca de 700 documentos como pruebas.

Con todo esto, el Ministerio Público apunta a probar la culpabilidad de la pareja por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado.

Según la tesis fiscal, el expresidente y su esposa llegaron a establecer hasta cinco acuerdos ilícitos con Odebrecht relacionados al proyecto Gasoducto Sur, generando un perjuicio al Estado peruano de más de US$ 200 millones.

En ese contexto, se habría favorecido a las empresas brasileñas (Odebrecht y otras) y nacionales en los procesos de contratación pública. Para ello, se habrían efectuado pagos ilícitos en el proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Para Humala Tasso y Heredia Alarcón se han solicitado 35 años de prisión, mientras que para el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, 29 años por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

Asimismo, formuló acusación contra 19 personas naturales con penas que van desde los 9 a 35 años de prisión; así como contra Enagas Internacional SLU como persona jurídica, para la que se ha solicitado consecuencias accesorias.

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos ilícitos fueron cometidos en torno a los proyectos Gasoducto Andino del Sur (etapa de ejecución), y Gaseoducto Sur Peruano (adjudicación), del 2011 al 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Cumple sentencia

Como se recuerda, Humala Tasso cumple una condena de 15 años de prisión efectiva en el penal Barbadillo de Ate, tras ser sentenciado por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional por el delito de lavado de activos.

La misma condena se dictó contra Nadine Heredia por el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, durante las campañas del 2006 y 2011. La ex primera dama recibió asilo político en Brasil. La sentencia vencerá el 28 de julio del 2039 y ambos deberán pagar S/10 millones de reparación civil.