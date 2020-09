El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso reprogramar diversas diligencias correspondientes a la investigación preparatoria que se le sigue al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a causa de las supuestas irregularidades en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a un consorcio encabezado por Odebrecht.

El documento del Ministerio Público, al que accedió este Diario, tiene como fecha el 20 de agosto del 2020. En este oficio la fiscalía plantea un nuevo cronograma para la recepción de declaraciones de diversos investigados por el Caso Interoceánica, entre los que figuran varios exministros del expresidente Alejandro Toledo.

El fiscal Pérez fijó una diligencia con PPK para el 30 de setiembre a las 11:30 a.m, con el exministro Carlos Ferrero para el 1 de octubre a las 9:30 a.m., con el excanciller José Manuel Rodríguez Cuatros para el 5 de octubre a las 9:30 a.m., con el ex primer ministro Fernando Zavala para el 16 de octubre a las 11:30 a.m., y con ex canciller Fernando Olivera para el 28 de octubre a las 10 a.m.

Otras declaraciones reprogramadas por el equipo especial tienen como protagonistas a José Javier Ortiz Rivera, Alfonso Felipe Velásquez Tuesta, Glodomiro Sánchez Mejía, David Lemor Bezdin, Vicente Giovanni José Campodónico Delgado, Alejandro Chang Chiang y Guillermo Rebagliati Escala

También a Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros, Juan Fernando Suito Larrea, Ítalo Juscelino Bizerra Osorio, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, Augusto Walter Anaya Calderón, Felix Augusto Vasi Zevallos, Marco Antonio Castillo Torres y Rafael Antonio Farromeque Quiroz.

En todos los casos, la citación fiscal dispone que cada declarante informe sobre su estado de salud y si se encuentra calificado como vulnerable o persona con factor de riesgo ante el COVID-19. De ser el caso, ello tendrá que ser señalado en un plazo máximo de 72 horas luego de recibida la notificación sobre su nueva citación.

Sobre Kuczynski y los mencionados se efectúa una investigación por presunta colusión, la misma que fue formalizada en junio pasado. Según la tesis fiscal, PPK habría “defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como con funcionarios públicos, para favorecerla en el proceso de la concesión” de la carretera Interoceánica Sur.

El expresidente cumple prisión domiciliaria en su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

Cabe señalar que la adjudicación de la IIRSA Sur también es indagada por la fiscalía por el caso de presuntos sobornos de Odebrecht al ex jefe del Estado Alejandro Toledo, actualmente en Estados Unidos a la espera del análisis de su eventual extradición al Perú, por al menos US$20 millones.

