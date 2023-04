Luis Quito, médico que realizó pagos por la vía del ‘pitufeo’ a la exconviviente de Jorge López, exministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo, no se someterá a la colaboración eficaz ya que asegura que las transacciones fueron legales.

Así lo anunció el abogado de Quito, Christian Baltuano, luego de la diligencia de allanamiento a diversos inmuebles vinculados al médico y empresario, incluyendo su domicilio en el distrito de San Isidro.

“[¿Se someterá a colaboración eficaz?] No, para nada. No hay necesidad. Este tema lo estamos tratando de investigar permanentemente. No tenemos nada que temer, mi patrocinado tampoco. Él tiene las cosas claras”, respondió ante la prensa.

El abogado aseguró que la diligencia de allanamiento se llevó a cabo sin ningún inconveniente y con la colaboración de Luis Quito, quien asegura que los pagos realizados a Dervy Apaza Meza, exconviviente de Jorge López fueron conforme a ley.

“Ha sido una compra lícita sin nada que se tenga que ocultar desde mi patrocinado [...] Estamos participando activamente con los representantes del Ministerio Público”, indicó.

En total, Luis Quito habría realizado unos siete pagos de US$10 mil a favor de Apaza Meza en lo que aseguran fue la compra de un tomógrafo que, según el abogado, está operativo y siendo utilizado por su cliente.

A estos pagos se suman las transacciones realizadas por seis trabajadores del Ministerio de Salud que hicieron diversos depósitos de aproximadamente 9 mil soles con los que el exministro Jorge López transfirió dinero a una cuenta bancaria de su expareja, Dervy Apaza Meza cuando ocupaba el cargo público.

En total, este supuesto ‘pitufeo’ permitió realizar una trasferencia de unos S/98.400 a favor de Apaza, quien luego realizó un pago de más de 81 mil soles a favor de una inmobiliaria para realizar la compra de un departamento cerca de la sede central del Ministerio de Salud en Jesús María.

Por estas investigaciones, el Ministerio Público allanó este jueves diez inmuebles en Lima y varias regiones del país, incluyendo propiedades de Jorge López, Dervy Apaza, Luis Quito y otros investigados.