Como informó El Comercio días atrás, el pasado 10 de febrero el empresario José Sam Yuen declaró desde España ante los fiscales del equipo especial y reconoció haber reclutado falsos aportantes para la campaña de Fuerza 2011.

Este Diario pudo acceder al video que registra su testimonio completo, y en el que relata cómo accedió a buscar aportantes fantasmas a pedido de su amigo de infancia Jorge Yoshiyama Sasaki, hoy testigo clave en el caso de presunto lavado de activos.

El presidente de SamCorp también confirmó haber entregado S/3 mil luego de haber sostenido tres reuniones con empresarios, donde participó Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella.

Sam Yuen dijo además que Vito Villanella lo contactó para ofrecerle sus servicios de agente inmobiliario a través de su empresa MVV Bienes Raíces.

—Aportantes falsos—

En su declaración, José Sam negó haber aportado para la campaña 2011 de Keiko Fujimori, pero admitió que buscó personas para que figuren como aportantes, a pedido de Jorge Yoshiyama.

“Me pide un aporte económico y yo le digo que no, que no estaba dispuesto a hacer un aporte económico. Entonces él me dice: ya que no me vas a ayudar, ayúdame preguntando entre tus allegados si es que hay gente dispuesta a figurar como aportante, porque habían recibido de empresarios peruanos importantes que no querían figurar”, señaló.

Sam indicó que aceptó el pedido de Yoshiyama por el vínculo de amistad que mantenían. Así, contacta a Javier Bisso, quien en 2011 trabajó a su lado y consideró “una persona de confianza”.

“Le doy ese encargo al señor Bisso y le digo hazme una lista de quiénes estarían dispuestos y de esa manera colaboramos con la campaña del partido que nos parecía menos peligroso para el país”, dijo.

Según Sam, no fue muy explícito en darle el encargo a Bisso, y Bisso tampoco fue específico con los otros a los que había reclutado para que figuren como aportantes.

“Incluso hay un caso donde esta persona entendió que le estaba pidiendo aportes de verdad. No era la intención pedir aporte de verdad de ellos. Yo sé que hay un caso de uno de los chicos que entendió mal y fue y dio un aporte, pero el resto de casos entiendo que no ha sido aportes de su patrimonio”, declaró.

Sam precisó que fue Luis Olivares Poggi quien sí efectuó un aporte. “Le había entendido a Javier Bisso si quería aportar o no”, dijo.

El empresario añadió que en la lista de falsos aportantes que consiguió Bisso también figuraban los nombres de sus esposas.

“En ningún momento hay entregas de dinero, yo nunca veo el dinero de nadie. Él solo me dice que le pase una lista de nombres que querían figurar como aportantes, pero nunca veo ningún dinero, lo que yo hago es pasarle la lista que me entrega Javier Bisso a Jorge Yoshiyama”, manifestó.

Todo esto fue respondido por José Sam mientras los fiscales del equipo especial le mostraban el correo electrónico que había enviado Bisso al empresario con la lista de nombres que había conseguido para figurar como aportantes, en junio de 2011.

En otro momento de su declaración, José Sam recordó que intentó participar en uno de los cócteles organizados por el partido de Keiko Fujimori, pero no pudo ingresar.

“No tuve que pagar nada, solo Jorge me invitó, pero cuando llegué, estaba en un local en la avenida El Derby, estaba repleto de gente, no pude ni entrar, así que me fui, no recuerdo ni siquiera si fue para el 2011 o 2016. No compré ninguna tarjeta, solo recibí la invitación de Jorge Yoshiyama”, dijo.

—Tres reuniones—

Sam también relató las reuniones con empresarios a las que había sido invitado por Jorge Yoshiyama y en las que había participado Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella.

Precisó que las tres reuniones fueron en tres viviendas distintas, y que tenía la impresión de que los empresarios ya se habían reunido antes con Fujimori Higuchi.

“Jorge Yoshiyama me dijo si podía aportar S/1000 en esas 3 oportunidades. Me dijo que todavía no estaban en campaña, necesitaban algo de fondos para los viajes de la señora Keiko, gastos de secretaria (...)”, agregó.

Sam declaró fue convocado por Yoshiyama y que él entendía que en estas reuniones “se nos iba a pedir unos puntos de vista sobre distintos temas”.

“De lo que yo recuerdo, ella (Keiko Fujimori) nos contaba lo que estaba haciendo después de la elección del 2011 y antes de la elección de 2016. Recuerdo que en una de las reuniones nos contó de sus viajes por provincias y la acogida de la gente, también de un viaje a China, y en otra reunión creo que tocó el tema de un proyecto para reformar las cárceles en Perú, que había un déficit de infraestructura carcelaria, son los tres temas que recuerdo que se tocaron”, manifestó.

El empresario dijo a los fiscales que días después de las reuniones, Jorge Yoshiyama le solicitaba un aporte. “Me decía: ¿puedes aportar mil soles? Y yo voluntariamente le di S/1000 tres veces en efectivo de mi billetera”, agregó.

—Mark Vito Villanella—

Sobre el esposo de Keiko Fujimori, Sam indicó que lo buscó en el 2015 para ofrecer sus servicios de agente inmobiliario. Declaró que a Villanella se le pagó una comisión de 3% por la venta de un terreno.

“(…) Pregunta si teníamos algún terreno para vender, le digo que sí, que teníamos un terreno en Lurín, en la Panamericana Sur, kilómetro 32-33, si mal no recuerdo (…) En alguna ocasión, me imagino que un tiempo después, me vuelve a contactar diciendo que tiene un cliente interesado en el terreno, no nos dice quién es porque así son los corredores (…) lo derivo donde los gerentes para que hablen con él y negocien condiciones de comisión, y para ver si había un cliente o no, llegan a un acuerdo de una comisión de corretaje, me imagino que será el 3% que es lo normal, si es que se da la venta del terreno. Luego nos dice quién es el interesado del terreno, y nos dice que es el vecino, el vecino abre un grifo, existe un grifo con cartel que dice Erco, que está interesado en comprarnos el terreno para ampliar el grifo”, declaró.

Sam añadió que nunca conoció al dueño del grifo. “Se negoció precio, quería que baje precio nosotros no queríamos bajar el precio, todo está escrito, se llegó a un precio que estaba dispuesto a pagar como comprador y nosotros como vendedores, se vende en el 2015 (…) y luego de la venta a MVV se le paga la comisión pactada, todo está en registros, todo es bajo notario”, dijo.

“El valor de la venta de terreno fue de 8 millones, debe ser alrededor de 250 mil dólares más menos”, apuntó en referencia al 3% de comisión que le correspondía a la empresa de Villanella.

