Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, brindó detalles de la declaración de Daniel Salaverry Villa, expresidente del Congreso, a su despacho, referidos en especial a César Hinostroza y Pedro Chávarry.

Según indicó, Salaverry Villa señaló que en los primeros días de mayo del 2018, Keiko Fujimori le solicitó que tomara contacto con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Keiko [Fujimori] me solicitó que tomara contacto con César Hinostroza para generar una reunión, cosa que no hice porque no conozco al juez César Hinostroza. A los pocos días, cuando fui a la oficina de Morochucos, Keiko Fujimori me dijo que había conversado con Hinostroza y él le dijo que no me conocía y, por el contrario, que se sentía más cómodo que la reunión la generara otra persona”, contó Salaverry.

En su testimonio precisó que en ese momento se desconocía de la existencia de los audios relacionados a Los Cuellos Blancos del Puerto, por lo que -dijo- no le “pareció mal” que se le encargue generar dicho encuentro. Asimismo, señaló que la excandidata presidencial le retiró el pedido y tampoco le indicó cuál era el propósito de la reunión ni qué temas se iban a abordar.

“Cuando yo estaba en las oficinas de Morochuco, a los días, me encuentro con Keiko bajando las escaleras y hace un breve comentario referido a que ella ya había hablado con César Hinostroza y a que este le dijo que no me conoce, no me tenía confianza. Ella me indica que César Hinostroza prefería que las coordinaciones se hagan a través de Héctor Becerril, Miguel Torres o Úrsula Letona y ella me comenta que Becerril se encargaría de generar la reunión porque ella ya había hablado con Hinostroza por el teléfono de Becerril”, afirmó.

Por otro lado, explicó que al extitular del Ministerio Público Pedro Chávarry lo conoció personalmente una vez que asumió como titular del Legislativo, en “una visita protocolar” que le realizó este a su despacho en el Parlamento.

Además, manifestó que Keiko Fujimori le preguntó cómo le había ido en dicho encuentro y le pidió de favor que le hiciera entrega de un sobre sellado, el cual se llevó a su oficina a fin de que un asistente haga el envío.

“Luego de unos días recibo la llamada por Whatsapp de Chávarry y me indica que, para reunirnos, que quería hablar conmigo y me dice para reunirnos ese mismo día y por esa época yo vivía en Cieneguilla […] Él me indica que, como seguramente yo iba a pasar por el Óvalo de La Fontana, en La Molina, me pidió que nos encontremos cerca”, señaló en su declaración.

Agregó que, estando cerca al lugar, llamó a Pedro Chávarry y le dijo su ubicación a lo que el fiscal supremo le solicitó que cuadrara su vehículo para acercarse.

“El doctor Chávarry me dijo: ‘rapidito nomás, dígale a la doctora que lo que le han comentado lo veo complicado’, a lo que yo me quedé mirándolo y luego me dijo que no quería quitarme más tiempo, que como yo estaba ocupado y de pasada, se despidió de mí y se bajó del carro. Esta situación me pareció bastante extraña por lo que decidí no trasladarle el mensaje a la doctora que asumí era Keiko Fujimori y además del deterioro de las relaciones que yo tenía con la bancada por decisiones administrativas que había tomado como presidente del Congreso”, leyó Pérez Gómez.

Salaverry contó también que, por sus ocupaciones como presidente del Congreso, no hizo entrega del sobre que le había encargado Keiko Fujimori para Pedro Chávarry por lo que en reuniones informales con los fiscales del equipo especial Lava Jato, quienes ese año ya llevaban a cabo una investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, les comunicó que tenía dicho material y procedió a entregarlo.

El fiscal José Domingo Pérez dio cuenta de los documentos contenidos en ese sobre, los cuales hacían referencia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski; un directorio del Congreso “período 2016-2021”, cinco copias simples engrapadas con nombres de congresistas; fotocopias con anotaciones a manuscrito con referencias a Mercedes Araoz, “advirtiéndose en la parte inferior la frase: golpe de estado”; fotocopias con anotaciones en referencia a abogados y su defensa en caso Lava Jato y CIDH; fotocopias con números telefónicos de Araoz, Fernando Zavala, Alfredo Torres, entre otros; fotocopia con anotaciones a manuscritos de la palabra “consejo” y la mención a un conocido como Martín; entre otros.

“Los documentos presentados por Daniel Salaverry son los que se encuentran en el original en la carpeta fiscal 31-2017, que corresponde al investigado Pedro Pablo Kuczynski”, afirmó.