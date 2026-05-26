El juicio contra Víctor Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por el denominado caso ‘Las Gardenias’, continuará luego de que se rechazara la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado atribuidos en este proceso.

La investigación está relacionada con el asesinato de personas de la comunidad LGBTI en Tarapoto, región San Martín, entre 1989 y 1992, crímenes que la fiscalía considera parte de una política de “limpieza social” ejecutada por integrantes del MRTA.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos logró evitar la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado contra Víctor Polay, cabecilla del MRTA, en el caso ‘Las Gardenias’. El pedido fiscal de cadena perpetua para el… pic.twitter.com/U3UjZrtTHa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 26, 2026

Según la acusación fiscal, en mayo de 1989 ocho hombres fueron asesinados dentro de la discoteca ‘Las Gardenias’. Posteriormente, en 1990, fue asesinado Luis Pinchi, mientras que Silvano Vela y Salomón Pérez fueron ejecutados en 1991 y 1992, respectivamente, debido a su orientación sexual.

La fiscalía sostiene que los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y ha solicitado cadena perpetua para Polay y otros presuntos integrantes de la organización terrorista.

Entre los acusados figuran Peter Cárdenas, María Cumpa, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, señalados como autores mediatos.

El juicio oral por este caso está programado para iniciar el próximo 17 de junio.

El caso ‘Las Gardenias’ es considerado uno de los episodios más violentos contra personas LGBTI ocurridos durante el conflicto armado interno en el Perú.