Resumen

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Víctor Polay Campos excabecilla del grupo armado terrorista MRTA. (Foto: Agencia Andina)
Víctor Polay Campos excabecilla del grupo armado terrorista MRTA. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El juicio contra Víctor Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por el denominado caso ‘Las Gardenias’, continuará luego de que se rechazara la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado atribuidos en este proceso.

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