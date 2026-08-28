La procuraduría a cargo del caso Lava Jato destaca los millonarios pagos recibidos por la reparación civil de Odebrecht. Foto referencial: El Peruano.
La procuraduría a cargo del caso Lava Jato destaca los millonarios pagos recibidos por la reparación civil de Odebrecht. Foto referencial: El Peruano.
Por Redacción EC

La procuraduría ad hoc a cargo del caso Lava Jato informó que el Estado peruano recuperó hasta la fecha S/380 millones por concepto de reparaciones civiles en los diversos procesos que han implicado a firmas brasileñas como Odebrecht.

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