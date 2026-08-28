La procuraduría ad hoc a cargo del caso Lava Jato informó que el Estado peruano recuperó hasta la fecha S/380 millones por concepto de reparaciones civiles en los diversos procesos que han implicado a firmas brasileñas como Odebrecht.

Esta suma ingresó a las arcas fiscales gracias a 33 sentencias condenatorias firmes obtenidas contra 56 personas naturales y 6 empresas. El cobro de estos fondos civiles representa un avance monetario directo para el fisco, que proyecta incrementar la recaudación de manera progresiva.

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Para fines del año 2026 proyectan recaudar unos S/76 millones, de los cuales S/60 millones corresponden a pagos programados entre julio y diciembre. De cumplirse con los cronogramas establecidos, la cifra de recaudación podría superar la cifra global de S/652 millones al finalizar el 2029.

Las investigaciones fiscales y los procesos judiciales por los millonarios sobornos de la constructora Odebrecht y otras empresas extranjeras comenzaron en el año 2017. Las sentencias firmes actuales vinculan el pago de estas reparaciones a obras públicas de gran envergadura como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur, la Vía de Evitamiento del Cusco y el Gasoducto Sur Peruano.

El Poder Judicial impuso indemnizaciones por daños al Estado que superan los S/1,542 millones, según detalló el procurador ad hoc encargado del caso Lava Jato, Carlos Fernández. Asimismo, precisó que mantiene 189 casos de alta complejidad bajo su competencia, en los cuales solicitó embargos preventivos sobre el patrimonio de los investigados por montos superiores a los S/3,000 millones.

En el comunicado, detallan que los gastos de funcionamiento acumulados por la oficina del procurador desde su creación equivalen a un 16% de los fondos cobrados de manera efectiva. Esto genera un saldo favorable para el erario nacional de S/319 millones de margen positivo que aumentará de acuerdo con el cumplimiento de los pagos programados.

El procurador señaló que el trabajo principal ahora se concentra en la etapa de juzgamiento oral. Actualmente, existen 21 procesos en control de acusación que esperan las resoluciones judiciales respectivas para pasar a juicio, donde se sustentarán las pretensiones civiles del Estado.

Brasil invalida pruebas del caso Lava Jato en el Perú

En el ámbito internacional, el ministro Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó anular las pruebas remitidas a la justicia del Perú como los archivos digitales de los sistemas encriptados Drousys y MyWebDayB que la constructora Odebrecht utilizó para registrar los desembolsos ilegales.

Esta medida judicial impacta directamente en las pesquisas de procesos que todavía siguen pendientes. El fallo cuestiona la cadena de custodia de la información digital recopilada en Curitiba y prohíbe el uso de estas pruebas en los tribunales extranjeros, lo cual abre un panorama de incertidumbre en los procesos locales.