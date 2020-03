Los exministros Francisco Ísmodes (Energía y Minas) y Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento) aseguraron que, pese a que existió un pedido de la excongresista Luciana León, presunta integrante de la organización Los Intocables Ediles, no se llegó a concretar una reunión con su hermano mayor Rómulo León Romero.

“Cuarto Poder” difundió ayer unas conversaciones de WhatsApp entre ambos, que datan de inicios del 2019, que pondrían en evidencia que la integrante de la Comisión Permanente –sindicada por la fiscalía como el brazo político y legal de la citada organización– habría hecho un uso indebido de su cargo.

El 29 de marzo del 2019, por ejemplo, su hermano mayor –al que se refiere como ‘Pochito’– le pide una ‘ayuda’ con el entonces ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes.

Lo que buscaba Rómulo León era, según sus propias palabras, un “último empujón” con el proyecto minero Quellaveco, para que la empresa para la que trabajaba puedan “ser considerados como proveedores”.

Luciana León gestionó favores para su hermano (Fuente: Cuarto Poder / Diseño: El Comercio)

En diálogo con El Comercio, sin embargo, Ísmodes dijo que “por educación” le indicó a la exrepresentante del Apra que iba a revisar su agenda para recibirlos, como se evidencia en una captura de WhatsApp, pero hizo hincapié en que “la reunión no se dio”.

Esto último al considerar que no era conveniente “ni necesaria”. También rechazó que se le haya dado una fecha para un encuentro, como lo señala en uno de los chats Rómulo León.

“Ella me pide una reunión para el señor [Carlos] Lara, que iba a ir su hermano, y que era representando a una empresa. Yo por un tema de educación le respondo que iba a ver mi agenda para recibirlos. Pero luego evaluando consideré que no era conveniente esa reunión así que no la tuve. Y nunca le se le dio una fecha”, afirmó Ísmodes.

“Yo nunca tuve ningún contacto con el hermano ni él con el misterio”, acotó en otro momento en exministro de Energía y Minas.

Similar postura tuvo el exministro Carlos Bruce, al ser consultado por el diálogo entre ambos hermanos investigados por presunta organización criminal. Allí, se habla sobre una reunión entre Rómulo León Romero y el extitular de del sector Vivienda.

También se menciona a una persona no identificada, quien habría sostenido un encuentro con el secretario general del ministerio.

Luciana León gestionó favores para su hermano (Fuente: Cuarto Poder / Diseño: El Comercio)

“Yo nunca recibí al hermano de Luciana Léon y no conozco el contenido de la reunión que pudo haber tenido con el secretario general [del Ministerio de Vivienda]”, aseveró Bruce a este Diario.

VIDEO RECOMENDADO:

Conversaciones de WhatsApp de la exparlamentaria Luciana León y su hermano. Ambos son vinculados a Los Intocables Ediles.

Conversaciones de WhatsApp de la exparlamentaria Luciana León y su hermano. Ambos son vinculados a Los Intocables Ediles. (Video: Cuarto Poder / Foto: GEC)