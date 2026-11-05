Martín Vizcarra ya cumple una condena de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio. (Foto: Archivo Presidencia)
Martín Vizcarra ya cumple una condena de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio. (Foto: Archivo Presidencia)
Por Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional convocó para el próximo 10 de noviembre a una audiencia por pedido de tutela de derechos a favor del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de tráfico de influencias.

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