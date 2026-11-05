El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional convocó para el próximo 10 de noviembre a una audiencia por pedido de tutela de derechos a favor del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de tráfico de influencias.

La defensa de Vizcarra Cornejo presentó dicho recurso por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, luego de emitirse una disposición que, desde su punto de vista, no se pronuncia sobre la no derivación de la investigación en contra de un expresidente a la Fiscalía de la Nación.

Además, el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió inhibirse del caso porque el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene a su cargo una investigación con hechos que guardan relación entre sí y que se encuentra en otro estadío.

Esta última instancia, el pasado 10 de septiembre, advirtió un pedido de nulidad y en observancia al principio de seguridad jurídica, señaló que no correspondía emitir pronunciamiento sobre lo planteado hasta que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación resuelva de forma definitiva la impugnación deducida ante su fuero.

En respuesta, el 21 de setiembre la Fiscalía de la Nación emitió una disposición donde declara improcedente el pedido de nulidad por no ser la vía pertinente para cuestionar temas de competencia. Para la defensa de Vizcarra, en realidad omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Martín Vizcarra es investigado por los procesos de contratación de servidores efectuados por el Ministerio de Cultura, desde el año 2018 hasta el 2021.

MIRA AQUÍ: Disponen iniciar indagación preliminar contra fiscal Germán Juárez tras denuncia interpuesta por Martín Vizcarra

El expresidente afronta otro proceso ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por el Caso ‘Richard Swing’. Aquí se le acusa de haber usado su cargo para beneficiar al cantautor Richard Cisneros con contratos en el Ministerio de Cultura (Mincul), entre los años 2018 y 2020.

Vizcarra Cornejo fue acusado por los presuntos delitos de negociación incompatible, y, alternativamente, tráfico de influencias. Por el primero, la Fiscalía Suprema solicitó 5 años y 4 meses de cárcel y por la calificación alternativa 6 años y 8 meses de prisión.

MIRA AQUÍ: Martín Vizcarra cambia de defensa tras renuncia de su abogado y designa a cuatro nuevos letrados

Además, pidió 6 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en ambos casos. Martín Vizcarra ya cumple una condena de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, al ser hallado culpable de haber recibido S/2.3 millones en coima para otorgar las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.