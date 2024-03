Sin embargo, su allanamiento a la justicia no habría sido la reacción inicial del exfuncionario de PVD; sino que, por el contrario, trató de ocultar y destruir información relevante para la investigación lanzando su celular, una laptop, un disco externo de almacenamiento hacia el techo de sus vecinos.

Así lo reveló este martes el fiscal José Luis Quispe, del Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), quien concluyó con el sustento de la prisión preventiva contra Carlos Eduardo Revilla Loayza, Alcides Villafuerte Vizcarra y Elizabeth Ugarte Manrique. Esta última aún se encuentra prófuga de la justicia.

Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado, por presuntamente haber solicitado dádivas a cambio de licitar diversos proyectos a las empresas de Luis Pasapera.

En total, habrían sido S/3,6 millones los que habría cobrado la red criminal a las empresas beneficiadas con la licitación de “Las Pampas”, “Tintay” y “Samegua” que correspondía al 3.5% de monto a adjudicar.

Celular, Laptop y una memoria fueron hallados en el techo de su vecino

El fiscal Quispe sostuvo, ante el juez Miguel Quevedo Melgarejo, que durante las diligencias de detención y allanamiento a inicios de este año, Alcides Villafuerte buscó desaparecer y esconder objetos que contenían información sobre el Caso “Los Intocables de la Corrupción” vinculado al expresidente Martín Vizcarra.

Según narró el fiscal, el exfuncionario “se deshizo de un celular” lanzándolo a la azotea del vecino colindante.

Pero no solamente fue un celular, señor juez, porque la reacción de Alcides Villafuerte no fue de, inmediatamente, colaborar con la justicia, sino que fue tendiente a desaparecer su celular, a desaparecer una laptop, a desaparecer un tera (memoria de almacenamiento), conforme se verifica que aparecieron aventados en la azotea del vecino de a lado”

Ello, agregó el representante del Ministerio Público, demostraría la importancia que tenía para Villafuerte desaparecer el celular, laptop y memoria de almacenamiento externo. Estos, acotó, fueron recuperados ya que los vecinos permitieron el ingreso de los fiscales a sus respectivos domicilios.

Puntualizó que dicha actitud demostraría el peligro de obstaculización a las investigaciones por parte de Villafuerte.

“La capacidad del señor Alcides Villafuerte para ocultar, para sustraer, para buscar desaparecer medios no se infiere a través de los documentos presentados; sino que se corrobora, por cuanto él mismo pretendió esconder y desaparecer su celular, su laptop y una memoria externa ¿Qué hubiese pasado si este despacho fiscal no hubiese advertido tal situación? Probablemente no contaríamos con esta información altamente relevante que se vincula directamente a las actividades que le hemos presentado en las audiencias”.

