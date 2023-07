Los excongresistas apristas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas y César Zumaeta rechazaron la formalización de una investigación, por parte del Ministerio Público, por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por el Caso Odebrecht.

En conferencia de prensa, Mulder Bedoya rechazó que la fiscalía acuse al partido de la estrella de ser una “organización criminal” cuya principal pretensión era copar puestos públicos, por supuestamente recibir 200 mil dólares de la empresa brasileña en el año 2006.

“Estamos en este momento bajo una investigación que ha abierto el Ministerio Público en la que hace una hipótesis de trabajo que para nosotros es absolutamente inaceptable, cuando se señala que el Partido Aprista es una organización criminal cuyos fines son copar puestos públicos”, expresó.

“Esa frase con la que se comienza una carpeta fiscal es realmente demostrativa de la forma subjetiva en la que se está trabajando una investigación de carácter fiscal y cuyo origen es el año 2006, en los que aparentemente el señor Barata manifiesta haberle entregado a nuestro compañero Luis Alva Castro 200 mil dólares”, agregó.

Por su parte, Jorge del Castillo recordó que la indagación a Alva Castro se inició en el 2018 y varios exlegisladores del Apra, como Cabanillas y Zumaeta, fueron citados a declarar sobre el tema.

“De buenas a primeras, hace pocos días el Equipo Especial que dirige el fiscal José Domingo Pérez, a través de dos señoritas fiscales, formaliza una investigación preparatoria en el que no solamente pone a Luis Alva, sino nos mete a los que estamos acá sin haber tenido la posibilidad de decir: ‘esta boca es mía’”, acotó.

En ese sentido, el exlegislador acusó falta de derecho de defensa y manifestó que el supuesto aporte de campaña de Odebrecht nunca ingresó al partido en el 2006. También reiteró que en ese año no era considerado un delito.

“Se pretende involucrar al Partido Aprista Peruano como persona jurídica. Otra ignorancia porque la ley que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica es del 2018. ¿Cómo van a aplicar una ley del 2018 a actos del 2006?”, subrayó.

En ese sentido, Del Castillo no descartó presentar una queja y una denuncia por abuso de autoridad contra el Equipo Especial del Caso Lava Jato, e insistió en que por su condición de excongresistas, deberían ser investigados por la Fiscalía de la Nación.

“Tenemos derecho al antejuicio y si alguien nos tiene que investigar es la fiscal de la Nación. No nos negamos a una investigación, si hay que hacerla que se haga pero le toca a la fiscal de la Nación, no le toca a un fiscal lleno de odios (…) No lo vamos a permitir bajo ninguna condición”, sentenció.

Declaraciones de excongresistas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la fiscalía formaliza investigación preparatoria contra 10 personas vinculadas al Apra por el caso Odebrecht. Entre ellas figuran, además, Luis Alva Castro, Hernán Garrido Lecca, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León, Franklin Santiago Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo .

Del mismo modo el equipo especial declaró compleja la investigación preparatoria y estableció como plazo de indagación 36 meses. También dispuso el inicio de diligencias preliminares y el recojo de las declaraciones de los involucrados.