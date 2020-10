Conforme a los criterios de Saber más

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, analizará este jueves los recursos de apelación que presentaron la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales, el ex asesor presidencial Óscar Vásquez, la ex asistente presidencial Karem Roca, y otros exfuncionarios contra la orden de detención preliminar por el caso Richard Swing.

Tal como lo informó este Diario, los tres personajes vinculados al entorno presidencial del presidente Martín Vizcarra apelaron la medida junto al cantante Richard Cisneros.

También apelaron los exfuncionarios del Ministerio de Cultura Patricia Dávila Tasaico, Aura Quiñones Li, Lincoln Matos Parodi, y Mauricio Salas Torreblanca, coordinador del Gran Teatro Municipal.

Pese a que hasta el momento no ha sido ubicada Liliana Chanamé, también apeló su orden de detención. Diana Tamashiro Oshiro, ex secretaria general del Mincul, no presentó ningún recurso.

Tras analizar las respectivas solicitudes, el tribunal superior admitió las apelaciones y programó la audiencia para este jueves a las 9:30 de la mañana a fin de analizar los fundamentos de las partes.

“De la revisión del presente cuaderno de apelación se advierte que los recursos impugnatorios cumplen con los requisitos legales previstos en los artículos 404,405,414, 416 del Código Procesal pena, por los que se concluye que ha sido presentado y fundamentado de la forma, modo y dentro del plazo exigido”, se indica en el documento.

Cabe indicar que la defensa legal de Miriam Morales, el abogado Carlos Rodas, calificó la medida como “desproporcional” e “injustificada”. Afirmó que su patrocinada no había cometido ningún acto ilícito y que siempre colaboró y se puso a disposición de la justicia.

Francisco Núñez, abogado de Vásquez Zegarra, no quiso declarar para este Diario. Sin embargo, días atrás sostuvo que se había “tejiendo una fábula”.

"Mi patrocinado es totalmente ajeno a cualquier delito y eso se va a acreditar en el debido proceso”, sostuvo.

El abogado Michael Remigio, dijo ante diversos medios de prensa que su patrocinada, Karem Roca, “ha colaborado en todo momento, ha estado presente" y que “en ningún momento” ha querido evadir la investigación.

El día de la detención preliminar, Juan Varillas, abogado de Cisneros Carballido, sostuvo que su patrocinado no cometió ningún ilícito, pues cumplió con el perfil de los contratos que realizó con el Ministerio de Cultura.

