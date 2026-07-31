El Tribunal Constitucional falló a favor de anular la prisión preventiva que mantenía a Vladimir Cerrón en la clandestinidad. (Foto: GEC)
El Tribunal Constitucional falló a favor de anular la prisión preventiva que mantenía a Vladimir Cerrón en la clandestinidad. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Judicial varió la medida de prisión preventiva impuesta contra Vladimir Cerrón por una orden de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que le permitirá afrontar su proceso judicial en libertad.

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