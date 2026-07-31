El Poder Judicial varió la medida de prisión preventiva impuesta contra Vladimir Cerrón por una orden de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que le permitirá afrontar su proceso judicial en libertad.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó que el plazo de la nueva medida restrictiva sea de un año, once meses y siete días. Durante este periodo, se ordenó a la autoridad migratoria la prohibición de viaje del procesado fuera del territorio nacional. Adicionalmente, la instancia judicial aclaró que la variación de la medida cautelar no implica un pronunciamiento sobre la inocencia del procesado.

La resolución dispone que la Policía Nacional del Perú cese de inmediato las acciones de búsqueda, ubicación y captura que pesaban sobre el dirigente político desde hace meses pese a que sigue formalmente en la clandestinidad.

Vladimir Cerrón, quien se encontraba prófugo de la justicia desde octubre de 2023 tras ser condenado por el caso Aeródromo Wanka, mantenía vigente una orden de prisión preventiva por un proceso de lavado de activos sobre aportes a la campaña de Perú Libre. La defensa recurrió al Tribunal Constitucional alegando una vulneración al derecho a la debida motivación.

Además del impedimento de salida, el juzgado impuso a Vladimir Cerrón la obligación de no ausentarse de su domicilio en Lima sin autorización judicial. El procesado deberá comparecer cada treinta días ante la fiscalía para firmar el control de sujeción al proceso y dar cuenta de sus actividades diarias ante el juzgado nacional.

Finalmente, la resolución judicial establece que el investigado debe abonar una caución económica de 30,000 soles en un plazo de diez días hábiles. El juez advirtió que el incumplimiento de estas reglas facultará al Ministerio Público para solicitar nuevamente la prisión preventiva. El cómputo del plazo de restricción considera el tiempo que Cerrón ya estuvo sujeto a medidas limitativas en este mismo proceso.

Vladimir Cerrón libre por fallo del Tribunal Constitucional

El fallo del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón determinó que el Poder Judicial no motivó adecuadamente la persistencia del peligro de fuga tras la anulación de condenas previas del investigado. Según su resolución por mayoría, las circunstancias que justificaron originalmente la detención habían variado sustancialmente.

Por ello, se declaró la nulidad de las resoluciones que impedían al líder de Perú Libre afrontar su proceso legal en libertad.