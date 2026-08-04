Por Martín Calderón

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, fue sentenciado a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación de la libertad de trabajo. Esto por desobedecer una resolución judicial firme vinculada al pago de beneficios laborales, cuando ejerció como gobernador regional de la Libertad.

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