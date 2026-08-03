El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, fue condenado a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación de la libertad de trabajo. Esto por incumplir un mandato judicial que ordenó el pago de una deuda laboral.

El fallo fue emitido por la jueza Katherine Granda, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, el pasado 20 de mayo. La magistrada le impuso reglas de conducta y el pago de una reparación civil de S/ 8.852.

Sentencia contra César Acuña

La jueza concluyó que, como gobernador regional, Acuña desatendió una resolución judicial que le ordenó cancelar o programar el pago de S/ 88.525 al ciudadano Luis Novoa Saldaña, quien asumió un proceso judicial tras el fallecimiento de su madre, la docente Flor Saldaña Plasencia, por un caso de bonificación por preparación de clases y evaluación.

Acuña deberá cumplir el mandato judicial laboral y cancelar el íntegro de la deuda en tres cuotas mensuales, bajo apercibimiento de que la suspensión de la pena pueda ser revocada si incumple las condiciones establecidas. No obstante, su abogado, el excongresista Luis Valdez, precisó a El Comercio que han apelado la resolución.

Valdez señaló que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de Acuña por falta de una notificación debida.“Lo que ha sucedido es que nunca se le notificó válidamente”, dijo.

“Ya hemos puesto en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia porque es un hecho notorio, evidente, y que ha tratado de perjudicar a un político, sin seguir el debido proceso”, añadió.