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Resumen

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El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, fue condenado a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación de la libertad de trabajo. Esto por incumplir un mandato judicial que ordenó el pago de una deuda laboral.

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