El Consejo de Ministros aprobó la resolución suprema que resuelve acceder a la solicitud de extradición a Bélgica del exjuez supremo César Hinostroza por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

La medida se adoptó tras el informe emitido por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, que recomendó acceder al pedido, y luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara procedente la solicitud.

El requerimiento fue realizado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

La decisión permitirá que el exmagistrado sea extraditado desde Bélgica al Perú, a fin de que sea procesado en nuestro país por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.

A Hinostroza Pariachi se le imputa pertenecer a la organización criminal “Los Cuellos Blancos Del Puerto”, puesto que, en su condición de juez de la Corte Superior de Justicia del Callao y de la Corte Suprema, habría liderado la referida red.

César Hinostroza se fugó del país por la frontera de Tumbes, en octubre del 2018, tras lo cual llegó hasta España, país al que se le solicitó su extradición. Esta fue aprobada en mayo del 2019, pero el ex juez no apareció y posteriormente fue visto en Bélgica en junio del 2024.

Actualmente existe una orden de prisión preventiva de 36 meses dictada en contra del exjuez supremo, y por lo que se ha dispuesto su captura nacional e internacional.