Un nuevo audio y registro de llamada -al que accedió El Comercio- muestra una vez más, como el exjuez supremo César Hinostroza buscó al fiscal supremo Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que este pueda apoyar a “Soto” de modo tal que sea atendido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Ello, en un contexto donde el representante legal de Unión Por el Perú (UPP), Víctor Soto Remuzgo, buscaba inscribir su logo y cambios internos del partido.

La llamada telefónica se da el 28 de mayo del 2018, el mismo día del diálogo entre el secretario general de UPP José Vega Antonio con Hinostroza, publicado esta semana por Justicia Viva, como parte de la investigación que se sigue por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Y que, finalmente, se concreta con la conversación del 29 de mayo del 2018, entre Hinostroza Pariachi y Arce Córdova, que fue difundida por Cuarto Poder en noviembre del 2019.

La concatenación de hechos y llamadas, se dan cuando el personero legal de UPP, Víctor Soto Remuzgo, realizaba las gestiones ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para inscribir los acuerdos internos del partido, así como el reconocimiento de su nuevo símbolo partidario.

Acta legalizada en abril del 2018 donde se autoriza proceder con el trámite de cambio de símbolo partidario y otros ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Unión Por el Perú-UPP inicia su proceso de Inscripción de directivos y otros cambios internos como el símbolo político, ante el ROP.





Como se recuerda, existe un audio del 10 de abril del 2018, entre Hinostroza y Vega -difundido por Manifiesto- en el que el representante de UPP le pide al exjuez supremo conversar unos minutos en Palacio de Justicia. Hinostroza le dice que vaya a su despacho porque lo puede atender unos minutos. Ese mismo mes, pero el día 25, el ROP rechazó el pedido de Soto Remuzgo.

Ante ello, el 8 de mayo el personero legal de UPP procedió a levantar las observaciones formuladas. No obstante, nuevamente el ROP desestimó sus alegaciones a través de la resolución Nro.520- 2018- DNROP/JNE del 17 de mayo del 2018. En esta, la entidad adscrita al Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo que Soto no pudo acreditar la veracidad de la lista de los que asistieron al VIII Congreso Nacional Partidario, donde se aprobaron los cambios para la organización política y se autorizó al registro y la modificación del logo.

Tres días después de la respuesta negativa del ROP, se registra una nueva llamada entre Vega e Hinostroza. Es el 20 de mayo y Vega le pide a Hinostroza hablar sobre un “tema”. Ambos acuerdan encontrarse ese mismo día, luego del almuerzo, en la casa del empresario Antonio Camayo.

Luego de ello, con más documentación en mano, el personero legal de UPP acude una vez más ante el ROP e interpone un recurso de reconsideración el jueves 24 de mayo del 2018.

Según el audio difundido esta semana por Justicia Viva, el 28 de mayo José Vega llama una vez más a Hinostroza Pariachi. Según registro de la llamada a la que accedió este Diario, la conversación se produjo a las 7:30 de la mañana.

En este diálogo, Vega le pide al exjuez supremo “hablar con los amigos que te dije”. Hinostroza le recrimina por no haberlo llamado antes, a lo que el secretario general de UPP le responde que “lo que pasa es que recién he presentado el jueves”. Coincidentemente, el mismo día de la semana que el personero legal de UPP, Víctor Soto Remuzgo, presentó su recurso de apelación ante el ROP.

Unas horas después, ese mismo 28 de mayo, según el registro y audio de llamada que muestra El Comercio, Hinostroza Pariachi trata de comunicarse con el fiscal supremo Luis Arce Córdova, quien desde el 2015 viene siendo representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La llamada se registra a las 11:15 de la mañana y pese a que Arce no le responde en ese momento, Hinostroza ensaya en voz alta lo que debía decir “Soto” ante la persona que lo atenderá a fin de que esta pueda brindarle su apoyo para que hable “con tal persona del ROP”.

Según el registro obtenido, Hinostroza realiza la llamada desde su número telefónico 952697103 al 998490741 de Arce.

Aquí el audio:

Audio César Hinostroza llama a Luis Arce (El Comercio)





César Hinostroza: ya el doctor Soto le explica pues ¿no?... doctor…quisiera que… quería ver si nos puede dar un apoyo para hablar con tal persona del ROP ¿no?

(timbra el teléfono)

CH: es que hay días que hay decisión…para ver el tema de Cajamarca eh… el partido de Cedrón. Están en audiencia por eso no contesta.

(voz ininteligible)

CH: Llámame compadre dos de la tarde. A esa hora ya me va llamar.

(voz ininteligible)

CH: Mañana, pues mañana… en partes pues; ya me dirá la hora.

Al día siguiente, 29 de mayo del 2018, como lo indicamos líneas arriba; la llamada con Arce se concreta a las 9:43 de la mañana. “Ya hermanito. Oe hermano, un favor. Hay un amigo, Víctor Soto, quiere hablar contigo, ¿le puedo decir ahora en la mañana?”, le dice Hinostroza a Arce. Este último le pide que sea el viernes.

A las 16:55 de ese mismo día, el exjuez supremo vuelve a insistir con Arce para que atienda a Víctor Soto. “No sé si te puede visitar mañana un amigo, Víctor Soto, a cualquier hora hermano”, le dice Hinostroza. El integrante del Pleno del JNE le dice nuevamente que vaya el viernes para que los reciba su secretaria “Carolina”.

César Hinostroza, audio

Finalmente, el 31 de mayo, después de dichas coordinaciones, el ROP emitió una decisión a favor de los intereses de UPP y de su personero legal, Víctor Soto, declarando las modificaciones directivas y la inscripción del logo partidario.

-Separación de “Lima Va” y visita de Camayo-

Pero el caso no acabó allí. Los representantes del partido político “Lima Va” de Enrique Peramás; y en ese momento representado por José Cieza Barazorda, cuestionaron la decisión del ROP por tener un símbolo similar al aprobado para UPP.

Y es que, inicialmente, el partido de Vega Antonio y “Lima Va” habían formado una coalición partidaria, según confirmó Peramás a este diario.

Es más, según ha narrado Peramás, en una reunión que sostuvieron con los principales dirigentes de ambas agrupaciones políticas, recibieron la visita de Antonio Camayo, a quien recuerda por ser el dueño de Iza Motors.

“En algún momento del 2017, nosotros teníamos reuniones en el local el UPP del señor Vega, que queda a una cuadra del Óvalo Higuereta e íbamos; era un grupo muy reducido de cuatro o cinco personas (…) siempre había reuniones y yo recuerdo clarísimamente, llegó el señor Camayo. Llegó, Vega lo presentó, que se iba a sumar al equipo, que era un empresario exitoso. Yo en verdad no lo conocía, sí sabía de su empresa porque todo el mundo la conocía y dijo que quería ver si con la propuesta que íbamos a presentar a la Alcaldía de Lima para que los taxistas puedan convertir a gas”, narró Peramás.

Así mismo, el exalcalde del Rímac, informó que el tema de los símbolos partidarios se definió en Indecopi a favor de “Lima Va” el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechazó su apelación y ratificó el símbolo de UPP.

“El Jurado hizo una interpretación pues legalmente, si vemos el funcionamiento de las leyes en el Perú, están usando un símbolo que no es de ellos. Nosotros ganamos el símbolo ante Indecopi en dos instancias. Tanto así que Indecopi nos ha dado la constancia de propiedad del símbolo de la V. es un tema rarísimo que el Jurado Nacional de Elecciones no reconozca ello, y lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía”, dijo.

En efecto, a través de la resolución Nro. 632-2018-DNROP/JNE el 20 de junio el ROP rechazó la tacha interpuesta por “Lima Va” contra la inscripción de modificación de símbolo partidario de Unión Por el Perú. Su recurso fue tramitado el 5 de julio y elevado al pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Proceso ante Indecopi entre UPP y Lima Va

Resolución del Jurado Nacional de Elecciones

No obstante, el seis de agosto del 2018, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación la resolución emitida en el ROP por el que reconoce el símbolo de UPP. Ello, al sostener que si bien los símbolos “coinciden en aspectos generales”, no era posible concluir que lleve a la confusión del votante.

“Comparados ambos símbolos, en principio, se advierte que ambos símbolos coinciden en aspectos generales como la forma cuadrada de su presentación y el uso del conocido símbolo del visto bueno o check, utilizado para indicar cotejo, verificación o comprobación de un determinado dato o información”, indicaron.

La resolución lleva las firmas de los integrantes del Pleno del JNE, Víctor Ticona Postigo -investigado actualmente por los audios con Hinostroza-, además de Luis Arce Córdova, Raúl Chanamé, Ezequiel Chávarry y Jorge Rodríguez.

-No hay acto delictivo-

El Comercio se comunicó con el exjuez supremo César Hinostroza, quien se encuentra en España a la espera de que las autoridades de dicho país se pronuncien sobre el pedido de extradición que formuló el Perú para que sea procesado ante la justicia por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Hinostroza, es sindicado por el Ministerio Público como uno de los principales integrantes de dicha organización criminal. El exjuez supremo lo ha negado.

A través del hilo telefónico sostuvo que más allá de la “ilicitud” de dichas grabaciones, sus conversaciones no tienen ningún contenido penal. Incluso, aquellas que tuvo con José Vega de UPP y sus conversaciones con el fiscal supremo Luis Arce.

En primer término, Hinostroza dijo rechazar las referencias que hizo Vega Antonio, y aseveró que “yo no soy ningún ladrón”. Sostuvo que los audios, como los que muestra este Diario,. Tenían intereses políticos.

“A mí me han hecho un cargamontón de llamadas, pero a mí; hasta ahora nadie me dice cuál de las llamadas contiene un hecho delictivo. Ninguno. Yo analizo las llamadas no desde el punto de vista político sino penal”, indicó.

Aseguró que lo que ha hecho es “hablar” con las personas y amistades que iban a verlo para que le consiguiera una cita y así lo hacía. “Ya le consigo su cita, que vaya a hablar. Si se podrá, no se podrá, sobre qué asunto será no sé”, dijo.

El exjuez supremo afirmó que “no intercedió” en ningún caso y que solo eran “llamadas de cortesía”.

Informó que a Vega Antonio lo conoció “en un evento social” y pudo haberlo conocido entre 2017 y 2018. Sostuvo que lo conoce de vista y “no lo considero mi amigo”.

“Puedo reconocer los audios, porque eso es ilegal e inconstitucional y lo voy a demostrar en su momento. Si yo he llamado, he llamado a algunos colegas, he llamado a algunos amigos, algunos conocidos, habría llamado para que lo atiendan, para que lo reciban, o le den una cita, solo textualmente. Solo eso. Lo que yo recuerdo es que no he pedido nada ilegal ni para beneficiar a nadie”, sostuvo.

En otro momento, Hinostroza dijo que no conoce al personero legal de UPP, Víctor Soto, y que no sabe qué significa el ROP. “No tengo amigos Sotos. Como le digo, circunstancialmente podrían haberme visitado o haberme encontrado en algún lugar. Me habrán preguntado y las llamadas que se habrían hecho es para que se le dé una cita y lo escuche”, alegó.

-No existe materialización-

Consultado por este Diario, el abogado Alexander Gonzáles Orbegozo, quien ejerce la defensa del fiscal Arce Córdova; sostuvo que su patrocinado desconocía las razones por las cuales Hinostroza le pedía recibir a Víctor Soto o a “Soto”, por lo que si “Hinostroza habla en voz alta o voz baja, es cosa de él”.

“En el audio, en ningún momento se hace alusión a que el señor César Hinostroza le dice las razones de recibir a Víctor Soto (…) el tema aquí es si el señor Arce, cuando escucha la llamada, ¿sabía la razón para qué tenía que recibir a Víctor Soto? Eso no dice en el audio”, cuestionó.

Sobre el caso UPP y todos los audios que vinculan a Arce, alegó que su patrocinado no se reunió con Víctor Soto y tampoco lo hizo la entonces secretaria “Carolina”.

El abogado dijo además, que siempre se han mantenido llanos a colaborar; por lo que, desde una visión institucional, se debe continuar con las investigaciones y esclarecerse.

En esa línea, Gonzales Orbegozo agregó que no existen documentos o testigos que señalen que su patrocinado haya favorecido a alguien como miembro del JNE o haya intercedido ante otros integrantes de JNE; por tanto no hay materialización de lo que se le imputa.

“Si me pides cuál es la tesis de la defensa, la defensa es en base a la verdad y en base a los documentos y audios que obran en la investigación y según la defensa y cualquier persona objetiva que pueda leer, observar o escuchar; ninguno de ellos da cuenta de la materialización de actos de los que supuestamente se imputa”, afirmó.

-Soto sostiene que fue proceso limpio-

El líder de Unión Por el Perú (UPP), José Vega, no respondió a las llamadas y comunicaciones escritas a su teléfono. Días atrás dijo a este Diario que “la vacancia [presidencial] la quieren ocultar con refritos”. Y, en conferencia de prensa aseveró que él no “coimea” en referencia a su conversación con Hinostroza.

Quien sí brindó su versión fue el personero legal de UPP, José Soto Remuzgo, quien negó conocer al exjuez supremo César Hinostroza y al fiscal supremo Luis Arce. Dijo no recordar el audio del 29 de mayo del 2018, en el que el Hinostroza le pide al fiscal Arce, atender a “Víctor Soto”.

“Yo no conozco a ese señor, y que existen infinidad de Víctor Sotos en la Reniec; yo no tengo ningún tipo de amistad con él”, sostuvo.

Reconoció que sí realizó gestiones ante el ROP y el JNE, en mayo del 2018, para el cambio de las modificaciones partidarias ya que “era información pública”. Alegó que la mención de “Soto” en el nuevo audio y su búsqueda para llegar ante el ROP era una “inferencia”.

“Yo no tengo ni la menor idea de eso. Alguien que no conoce cómo funciona el jurado. El pleno del Jurado no tiene nada que ver con el ROP”, agregó.

Finalmente, dijo que “era mentira” que pueda haber alguna interferencia para que a través de algún magistrado del JNE, como el fiscal Arce, pueda acceder a los funcionarios ROP. Así mismo, negó haberse reunido con Arce o la exsecretaria de este.

“Eso es mentira pues, eso no se puede hacer. Ese señor no conoce lo que es el Jurado. Él será especialista en el tema judicial, pero el jurado es totalmente diferente. Nunca hemos tenido que ver con ese señor (...) yo no tengo nada que ver con esos señores. No sé nada del tema. Es más, el proceso de inscripción fue totalmente limpio”, afirmó.

El fiscal supremo Luis Arce Córdova, viene siendo investigado por la Primera Fiscalía Suprema Penal sobre cuatro hechos vinculados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto con altos funcionarios.

Según pudo confirmar este El Comercio, uno de estos está vinculado a uno de los audios con el juez Hinostroza y UPP. Este diario también pudo confirmar que hasta la fecha José Vega Antonio no está incluido como investigado; sino como testigo.

Fuentes del Ministerio Público informaron que a medida que avancen las pesquisas la situación legal del congresista podría variar de hallarse mayores indicios y se remitiría a otra instancia fiscal.

