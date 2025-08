César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), aseguró que no se puede proponer que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) justificándose en la lucha contra la criminalidad.

En declaraciones a RPP TV, opinó a título personal que la decisión de abolir la pena de muerte se dio a través de la Constitución Política de 1979 y no se trató de una imposición internacional de la Corte.

“No conozco a nadie que seriamente proponga que la lucha contra la criminalidad se base en retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. La decisión de adscribirnos a la Corte fue una decisión soberana del Perú en un momento en que había abolido la pena de muerte”, expresó.

“No es una decisión que viene del tratado, fue una decisión interna la abolición de la pena de muerte, salvo en casos de guerra. No es una imposición internacional, fue una decisión soberana del Perú, la Constitución de 1979”, agregó.

Recordó que el tema de retirarnos o no de la Corte IDH “se plantea cada cierto tiempo” y dijo que la decisión “tiene que analizarse” a través de un amplio debate nacional, donde se deben analizar los costos y beneficios.

“En mi opinión son mayores los beneficios porque se trata de la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, dijo al señalar que para retirarse de la Corte IDH implica denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Ustedes saben quiénes hacen eso en la región. Hay otros personajes con tendencias autoritarias que son los que preconizan retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Por eso creo que debe haber un amplio debate, no una decisión apresurada de ninguna manera”, subrayó.

Ochoa recordó que en la historia del Perú la Corte IDH intervino en el caso de la destitución arbitraria de tres magistrados del Tribunal Constitucional en 1997, en el caso de Baruch Ivcher, que fue privado de su nacionalidad, entre otros.

“No todo es ganancia, no es como un tratado de libre comercio. En este caso creo que definitivamente es conveniente para el Perú y los ciudadanos estar dentro del sistema interamericano porque es una protección para los derechos fundamentales de todas las personas, no de un grupo de personas o de un sector”, sentenció.

Critican resolución de la Corte IDH

Como se recuerda, el canciller Elmer Schialer cuestionó a la Corte IDH por emitir una resolución pidiendo que el Perú detenga el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos de la lucha contra el terrorismo antes del 2000.

“¿A quién le hago caso? Al Congreso. Yo tengo una obligación constitucional que es ver, y obviamente si no le parece el Ejecutivo devuelve observada, o si no la promulga pero, ¿a quién le hacemos caso, hay un gobierno supranacional liderado por la Corte IDH? A mí me parece que eso no es correcto", declaró al programa “Al final del día” de Canal N.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el Perú no permitirá la “intervención” de la Corte IDH porque “no somos colonia de nadie”.

“El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, enfatizó.