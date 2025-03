El juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, aseguró que la decisión que tomaron al absolver a Vladimir Cerrón del caso Aeródromo Wanka no afecta las otras órdenes de captura pendientes en su contra ni otra sentencia firme por otro proceso.

“En este caso concreto es evidente que si se le absuelve, se levantan los mandatos de captura de este caso. De este. De los demás no, no tenemos la menor competencia para sostener y ordenar la libertad en otros procesos”, explicó en una publicación del Poder Judicial.

Este miércoles 26 de marzo, la Corte Suprema absolvió a Cerrón Rojas y anuló la condena de tres años y medio en su contra por el delito de colusión por la licitación frustrada del proyecto Aeródromo Wanka cuando fue era gobernador de Junín.

César San Martín sustentó la decisión a favor de Cerrón al recordar que, según su resolución ante la casación planteada por su defensa legal, no se puede considerar que hubo colusión sin haber afectado el tesoro público.

📹#Video. Presidente de la Sala Penal Permanente, César San Martín Castro, precisa que absolución en recurso de casación interpuesto por Vladimir Cerrón en el “Caso Aeródromo Wanka” no cambia su situación jurídica respecto a otros procesos donde tiene sentencia firme y mandato de… pic.twitter.com/81eWDptyMj — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 27, 2025

“El cargo es por colusión simple. El delito de colusión simple es un delito de peligro abstracto, es un delito de mera actividad en el que no se requiere, y el tipo penal no exige, la producción de un perjuicio patrimonial específico porque, si no fuera así, la acusación y el juicio hubiese sido por un delito de colusión agravada. No hay pues, aquí, una efectiva afectación del erario público”, explicó.

El magistrado supremo también mencionó que, según la sala penal, el monto de reparación civil de casi 800 mil soles no era proporcional y, por eso, se redujo a 250 mil soles y que se revocó el fallo en el extremo de solo considerar a cuatro sentenciados para así poder incluir a doce personas.

Cabe recordar que, contra Vladimir Cerrón, además del caso Aeródromo Wanka también pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses que no ha podido materializarse porque se encuentra en la clandestinidad.

Esta se dictó por la investigación por presunto lavado de activos y crimen organizado por aportes a Perú Libre.