La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva a cuatro años de prisión efectiva tras hallarlo culpable, en calidad de instigador, del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado. La pena se ejecutará una vez que la sentencia quede firme y sea ratificada en segunda instancia.

El tribunal concluyó que el exjefe del Gabinete utilizó influencias indebidas para interferir de forma clandestina en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato, con el propósito de frenar y direccionar los procesos penales que afrontaba por los presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

El exjefe de gabinete, César Villanueva, fue condenado a 4 años de prisión como instigador del delito de tráfico de influencias agravado. Se determinó que intentó conseguir un contacto ilícito en el Equipo Especial Lava Jato para interferir y acelerar investigación del caso… pic.twitter.com/24uZnmBoR0 — Canal N (@canalN_) June 26, 2026

Según la resolución judicial, los hechos ocurrieron en 2019, cuando Villanueva estableció contactos irregulares con altos funcionarios del Ministerio Público para infiltrar el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, quien investigaba el presunto pago de coimas por la adjudicación de la carretera San José de Sisa, obra ejecutada durante su gestión como gobernador regional de San Martín entre 2007 y 2013.

Como parte del mismo proceso, la Corte Suprema condenó al exfiscal superior Alberto Rossel Alvarado a seis años de prisión, al exfiscal provincial Ronald Chafloque Chávez a cuatro años de cárcel y al empresario José Santisteban Zurita a tres años de prisión por su participación en la red que buscó obstaculizar las investigaciones del caso Lava Jato.

El colegiado precisó que la pena de cuatro años impuesta a Villanueva corresponde al mínimo previsto en el Código Penal para este delito, cuya sanción puede alcanzar hasta ocho años de prisión. Para fijar la condena, los magistrados valoraron que el ex primer ministro no registra antecedentes penales, acreditó arraigo familiar y laboral y mostró disposición para someterse al proceso judicial.

Además de la pena privativa de libertad, el Poder Judicial impuso a Villanueva cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a 300 días-multa, ascendente a 39 mil soles.

La Sala Penal Especial aclaró que el internamiento del ex primer ministro en un establecimiento penitenciario solo procederá cuando la sentencia adquiera la condición de firme, tras la revisión correspondiente en segunda instancia.