Poder Judicial sentencia a César Villanueva por tráfico de influencias en investigación de Odebrecht. (Foto: Andina)
Poder Judicial sentencia a César Villanueva por tráfico de influencias en investigación de Odebrecht. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva a cuatro años de prisión efectiva tras hallarlo culpable, en calidad de instigador, del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado. La pena se ejecutará una vez que la sentencia quede firme y sea ratificada en segunda instancia.

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