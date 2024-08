Además…

"No va a ir en 'micro'"

El abogado de Castillo, Walter Ayala, indicó a El Comercio que, por su condición de presidente de la República, Castillo tenía acceso a este tipo de medios para movilizarse y que, de ser cierto que trasladó a sus familiares, se determinará en la vía judicial si ello era posible por su condición.

A juicio de Ayala, “por el principio de lesividad, el tema se debería de archivar”. “¿Un presidente de la República tiene que irse en ‘micro’ si quiere ir a su casa? Porque no olvidemos que él siempre vivió en ese lugar (Chota, Cajamarca)”, cuestionó.

En tanto, respecto a la denuncia por el nombramiento del exministro Juan Carrasco, Ayala apuntó que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el presidente de la República nombra a los ministros a propuesta del presidente del Consejo de Ministros.

También indicó que si Carrasco no puso en conocimiento que no había dejado de ser fiscal es un tema que le compete a él, no al exmandatario Castillo. Manifestó que “se está desnaturalizando la legalidad de la investidura presidencial”.

“Imagínese que el presidente va a estar pasando revisando currículums, filtros, todo eso se supone que son funcionarios de la PCM los que hacen el filtro, no el presidente”, incidió.