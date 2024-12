Al inicio de la audiencia de este martes, la jueza Nayko Coronado informó que uno de los acusados en el proceso había sido admitido, con una sentencia de un juzgado de investigación preparatoria, como colaborador eficaz y que se le asignó el código N°3-2015. Tras ello, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala Tasso, y los defensores de los otros procesados solicitaron que se le interrogue y que se revele su identidad.

Tras un debate de casi una hora, y con la posición a favor del Ministerio Público, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia Penal Especializado resolvió que el colaborador eficaz N°3-2025 debía comparecer en el juicio oral y ordenó al fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, que dé su nombre.

Juárez Atoche refirió que se trataba de Belaunde Lossio, quien en noviembre se había presentado en dos audiencias como testigo.

(Foto: Poder Judicial)

En aquella oportunidad, el empresario afirmó que dinero enviado desde Venezuela ingresó a la campaña humalista del 2006, remarcando que este “evidentemente era ilícito” y que se le quiso dar apariencia de legalidad en el Perú.

También confesó que él mismo entregó parte de ese dinero en efectivo a Heredia Alarcón. Según su declaración, el dinero era traído en “efectivo”, “en dólares” y a través de diplomáticos venezolanos, como la exfuncionaria Virly Torres. Además, dijo que le fue entregado en “mochilas”, que luego llevó personalmente a la futura primera dama.

“La señora Nadine me pidió que vaya a recoger eso donde la señora Virly Torres (...) Solo recogí dos veces, en mochilas, las otras veces hasta donde sé se lo entregaban directamente en casa de la señora Nadine Heredia”, indicó.

Está bajo protección tras amenazas

Antes de que la sala resuelva que se devele la identidad de Belaunde Lossio como colaborador eficaz, el fiscal Juárez Atoche subrayó que el ex asesor de Humala recibió una serie de amenazas en las últimas semanas. Esto motivó que se le incluya en el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

“Quiero dejar constancia que este colaborador ha estado recibiendo amenazas, supuestamente una extorsión de que tenía que devolver US$20 mil y eso ha hecho que el Ministerio Público haya activado la unidad de víctimas y testigos para darle protección”, manifestó.

Además, detalló que no se trata de “un mero dicho” y que Belaunde Lossio ha presentado la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, donde dejó constancia “de las llamadas extorsivas” que recibió.

“[Estas] nunca se había dado, pero qué casualidad que [se produzcan] después de una declaración [en este juicio], le decían que tenía que pagar US$20 mil, sino lo iban a matar. Si existe un riesgo con relación a la integridad física de este colaborador [...] En las conversaciones que ha sostenido con su abogado, él está dispuesto a presentarse y dar su declaración”, expresó.

El fiscal Juárez Atoche adelantó que, si Belaunde Lossio es citado a declarar de manera presencial, se adoptarán “las medidas de seguridad que el caso amerita”.

Pedraza, abogado de Humala Tasso, expresó su solidaridad “con la persona víctima de las amenazas” y dijo que esta situación “es ajena al proceso”, al recordar que en los tres años que lleva el juicio, no se ha presentado una situación en la que otro colaborador eficaz o testigo haya pasado por lo mismo.

A su turno, Julio Espinoza, abogado de Heredia Alarcón, rechazó la situación por la que atravesó Belaunde Lossio y recordó que en el proceso “no ha habido ninguna incidencia por mínima que sea”.

Espinoza refirió que el tribunal debe permitir a las defensas de los imputados a realizar “un interrogatorio directo”, sin importar si la sesión es presencial o virtual.

La jueza Coronado informó que su tribunal determinó que Belaunde Lossio deberá a acudir a dar su testimonio de manera presencial. Agregó que este miércoles determinarán cuáles son los elementos de prueba ofrecidos por el empresario, entre ellos sus declaraciones, que ingresarán al proceso.

“Puede ser uno de los testimonios clave”

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que el nuevo testimonio que brinde Belaunde Lossio puede llegar “a ser clave” en el juicio en contra de Humala y Heredia, porque la sentencia que válida su colaboración eficaz “fortalece la acusación” del Ministerio Público en contra del expresidente y la ex primera dama por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada.

“La sentencia de colaboración eficaz es un proceso independiente del juicio oral [a los Humala], contiene etapas muy rigurosas, los dichos del colaborador eficaz son sometidos a consideración judicial y tienen que ser corroborados debidamente para que un juez pueda o no aprobarlos. El test de corroboración es alto”, expresó.

“De tal manera, que [la declaración de Belaunde] no se trata de un dicho más, o una afirmación que pueda ser atacada sobre su verosimilitud”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Maldonado dijo que en los casos de acusación de recepción de sobornos por parte del expresidente “casi nunca se encuentran pruebas directas”, sino indiciarias, una de esta los testimonios de sus allegados.

(Foto: Archivo GEC)

El abogado penalista Andy Carrión recordó que las dos primeras presentaciones de Belaunde Lossio en el juicio a Humala y a Heredia fueron como coimputado, y que bajo ese estándar había ciertas limitaciones. Puso como ejemplo, que el empresario podía negarse a responder a alguna pregunta.

En diálogo con este Diario, Carrión explicó que, como testigo, los abogados de todas las partes podrán formular cualquier tipo de interrogante.

“Tiene un impacto mayor, porque cuando uno participa como coimputado puede guardar silencio, el juzgado no puede obligarte a declarar. Pero ahora va a tener que declarar sobre todo, él ha dicho que recibieron dinero [de Venezuela], la defensa le va a tener que preguntar los detalles sobre cómo, cuándo y quién”, manifestó.

Por su lado, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía afirmó que la ventaja que va a tener el fiscal Juárez Atoche es que la declaración de Belaunde Lossio “ya ha sido corroborada y aprobada por un juez”. “Sus palabras ya no son simples dichos de un coimputado, tienen un respaldo probatorio”, expresó.

Andía sostuvo que el ex asesor de Humala tiene la obligación de aportar todos los medios probatorios y de convicción que den respaldo a sus expresiones.

No obstante, la ex alta autoridad dijo que no cree que el testimonio del empresario vaya a ser clave en el proceso penal.

“Sigo pensando que el punto determinante del juicio a los Humala es la determinación del origen de los fondos, Belaunde puede decir que son ilícitos, pero aún no hay una prueba fehaciente que nos lleve a tener la certeza del origen”, acotó.

Más información

En este caso, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía acusa a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito del Gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente.

Por estos cargos, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió al inicio del juicio una condena de 20 años de prisión para el expresidente y de 26 años y seis meses para la ex primera dama. Además, se requiere la disolución del Partido Nacionalista.