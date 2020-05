Unidad de Investigación

El coordinador del equipo especial Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, adelantó a El Comercio la estrategia que implementarán cuando culmine el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para frenar el avance del COVID-19. Las medidas que tomará la fiscalía buscan que se cumpla con los plazos de las investigaciones que se paralizaron –casi en su totalidad– por la falta de un sistema informático.

Vela, además, señaló que la posición del equipo especial es que “todas las personas que eventualmente puedan tener riesgo de contagio” por sus condiciones carcelarias pasen a arrestos domiciliarios. De esta forma, el fiscal superior se pronunció sobre las liberaciones que el Poder Judicial ha dictado durante la emergencia sanitaria.

El magistrado aseguró que el equipo Lava Jato ha tomado “una actitud de participación, empatía y objetividad” sobre aquellos investigados que están privados de su libertad. Se ha instruido a los fiscales para que pidan los informes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Instituto de Medicina Legal para que se resuelvan los casos con objetividad y sin ningún grado de especulación frente al avance del coronavirus. “Es evidente que los fiscales siempre van a favorecer el aseguramiento al derecho a la vida y la salud de los investigados”, remarcó.

Sin embargo, Vela precisó que el caso de Keiko Fujimori ha sido ajeno al tema de la pandemia. “Nosotros hemos planteado que ha sido una decisión arbitraria, ilegal y carente de parcialidad […]”. A su juicio, “esa audiencia no estaba prevista porque el recurso de apelación de la señora Fujimori fue presentado de forma extemporánea, no obstante, la sala superior programó la audiencia, a pesar de que Keiko Fujimori tenía una diligencia prevista por el tema del COVID-19”.

En una audiencia realizada ayer, la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial, no apeló el pedido de la defensa de Jorge Peñaranda, expresidente de la consultora Alpha Consult, de variar la detención en su contra por arresto domiciliario. Ello, en sintonía con la posición de no afectar la salud de los investigados.

Las excarcelaciones de los procesados por el Caso Lava Jato durante la pandemia.

La tecnología como regla

Para el equipo especial, según precisó Vela, los criterios de gobernanza electrónica tienen que ser “muy agresivos” y serán claves para poder mantener la separación física y la distancia social. En relación a la implementación de una carpeta fiscal electrónica, Vela indicó que “la digitalización tiene que ser una regla y una práctica agresiva para desarrollar esquemas de teletrabajo para mantener el aislamiento social”.

Añadió que los fiscales deberán “desterrar” el principio del papel y que una regla general será la toma de declaraciones a través de sistemas de audio y video. “En donde únicamente asista a la sede fiscal la persona que vaya a declarar como investigada o testigo en compañía de su abogado ante el fiscal correspondiente”, dijo a este Diario.

En estas declaraciones de los testigos o imputados, todos los abogados tendrán el derecho a participar e interrogar de forma virtual usando los medios tecnológicos. De esta forma, evitarán la aglomeración de personas que atentaría contra las normas de bioseguridad.

Actualmente, el Poder Judicial está realizando audiencias virtuales para resolver las solicitudes de los procesados que han pedido variar su condición carcelaria por el riesgo de ser infectados de COVID-19. Estas audiencias, de acuerdo a Vela, han revelado el peligro que corre la reserva de la información al utilizar plataformas de acceso público que pueden generar problemas de seguridad y filtración.

Por ejemplo, en la audiencia en la que se solicitó la variación de detención por arresto domiciliario del otrora secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, la comunicación se cortó hasta en cuatro oportunidades porque se utilizó una plataforma pública.

“En todas partes del mundo, los administradores de justicia tienen su propio servidor. Si se ahorra en papel, se puede invertir en un servidor con banda ancha para el Ministerio Público. Es indispensable contar con una plataforma informática y no grabar todo lo que hemos digitalizado en discos duros. Había un proyecto de carpeta fiscal electrónica que fue abandonado por el fiscal supremo Pedro Chávarry”, dijo Vela.

La plataforma virtual permitirá que las personas que necesitan presentar un escrito no acudan hasta la sede fiscal, sino que sea posible enviarlo desde su domicilio. Actualmente, hay una comisión que lidera la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que está trabajando en este asunto.

La Fiscalía de la Nación ya remitió el protocolo de retorno progresivo a las actividades laborales, el trabajo remoto y las medidas sanitarias en el Ministerio Público al término del estado de emergencia. Aún falta definir si la entidad les entregará los equipos de protección personal (EPP) para sus labores.

Un proyecto de ley

La emergencia sanitaria mundial obliga a los fiscales a adaptarse a una realidad distinta para resolver casos tan complejos como Lava Jato. Por esa razón, el equipo especial ha planteado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, una reforma legislativa que modifique el código procesal penal vigente.

“Estamos planteando una reforma legislativa para que todas las diligencias o declaraciones realizadas en el extranjero que contaron con la participación activa de los abogados de los procesados tengan la condición de prueba anticipada”, indicó Vela.

Este mecanismo permitirá que se validen los interrogatorios de los testigos y exejecutivos de las constructoras brasileñas implicadas que declararon ante los fiscales peruanos con presencia de procuradores de Brasil.

El planteamiento del proyecto es debido a que la pandemia no garantizará la presencia en el juicio oral de los testigos al no poder desplazarse a las sedes judiciales sin tecnología. Además, los fiscales señalan que eventualmente no podrán tener el mismo nivel de acceso a las pruebas como tenían antes de la pandemia. Por ejemplo, los viajes al extranjero a través de la cooperación internacional serán difíciles de hacer.

“Por eso, hay que establecer reglas de gobernanza electrónica para facilitar que este flujo y manejo de información continúe y así seguir profundizando nuestras investigaciones, más allá de que se pierda la personalización”, dijo Vela. La iniciativa legislativa será presentada al Congreso cuando culmine el estado de emergencia sanitaria por el avance del coronavirus en el país.

Cabe precisar que el equipo Lava Jato ya tiene listas las acusaciones contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, contra el exmandatario Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva y contra los exfuncionarios del Metro de Lima. A todos ellos se los acusa por los delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y organización criminal

Asimismo, la investigación contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán concluirá este año. En los próximos días, la exburgomaestre será excarcelada por el riesgo que hay en la cárcel de contraer el coronavirus. Sin embargo, si su sentencia es condenatoria, deberá cumplir el resto de su condena en un establecimiento penitenciario.

Otros investigados del caso lava jato que cambiaron de medida restrictiva en marzo por causas distintas al COVID-19.

