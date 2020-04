El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, afirmó este jueves que la respuesta de la presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Inés Villa Bonilla, a un oficio suyo forma parte de “coordinaciones interinstitucionales” que son habituales entre poderes del Estado.

En Canal N, descartó un supuesto enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, y remarcó que la Sala de Apelaciones tomó una decisión autónoma luego de evaluar la apelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la prisión preventiva.

“En lo absoluto [no creemos en un enfrentamiento de poderes]. Nosotros tenemos el mayor de los respetos por la doctora Inés Villa Bonilla, es una magistrada intachable. Nosotros hemos tomado su respuesta como parte de las coordinaciones interinstitucionales que son habituales”, expresó.

“De hecho, la doctora no se refiere a lo ocurrido el día de hoy, sino al viernes ([17 de abril], que fue una solicitud de no solamente de la señora [Keiko] Fujimori, sino del señor Jaime Yoshiyama en la que se discutían argumentos relacionados con la pandemia del COVID-19. Son perfectamente complementarias. Lo que ha sucedido el día de hoy es una decisión autónoma de la sala superior, que no tiene nada que ver con la comunicación de la señora Villa Bonilla”, añadió.

En ese sentido, Vela remarcó que los fiscales del equipo especial no pueden defender porque no pueden romper el aislamiento social dispuesto por el gobierno del presidente Martín Vizcarra por la pandemia del coronavirus.

“La Fiscalía de la Nación ha dispuesto que los fiscales y el personal administrativo, en resguardo a su salud, no deben romper el aislamiento social, de modo que no hemos tenido acceso a la carpeta para defender al Ministerio Público”, aseveró.

Asimismo, precisó que la comunicación de Villa Bonilla es que los fiscales puedan asistir a todas las audiencias relacionadas con la emergencia por el COVID-19, pese a que han sido programadas de “un momento a otro”.

“Nosotros convenimos en ello, por eso es que estamos participando activamente en todas las audiencias de cese de prisión preventiva cuyo argumento central es el riesgo de vida de los investigados por el COVID-19”, manifestó.

“La propia Sala Penal Nacional ha rectificado su propia decisión inicial: ahora todas las comparecencias de los fiscales en las audiencias relacionadas con COVID-19 son por vía virtual, porque convienen que no hay que arriesgar también a la fiscalía y al propio personal del Poder Judicial, que puede eventualmente contagiarse con esta enfermedad”, agregó.

Finalmente, Vela indicó que están evaluando diversas posibilidades luego de que el Poder Judicial dejara al voto la apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori por el riesgo de contraer el COVID-19, aunque enfatizó que “se ha dejado en grave indefensión” al Ministerio Público.

“Luego del análisis correspondiente podemos evaluar qué cosa podemos plantear procesalmente, considerando de que la sala, desde nuestra perspectiva y dejando en grave indefensión al Ministerio Público, ha procedido a realizar la vista de la causa. Solamente ha participado la defensa de la procesada, la señora [Giulliana] Loza”, sentenció.

Sin la participación de la fiscalía, el Poder Judicial evaluó este jueves el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Keiko Fujimori para revocar la orden de prisión preventiva contra de la lideresa de Fuerza Popular.

Antes de iniciar la audiencia, la Sala de Apelaciones desestimó la solicitud del equipo especial para suspender la diligencia. El recurso de apelación quedó al voto y la decisión, en su momento, será informada a las partes, según informó el tribunal.

