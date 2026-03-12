La Corte Suprema del Poder Judicial dispuso la recomposición de diversas salas especializadas tras la reciente incorporación de Augusto Ruidías Farfán como juez supremo titular, así lo dio a conocer el Poder Judicial a través de una nota de prensa.

De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 000074-2026-P-PJ, la incorporación del nuevo magistrado titular ha dispuesto la reconformación de diversas salas especializadas de la Corte Suprema.

En ese sentido, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria quedó conformada por Silvia Rueda Fernández (presidenta), Augusto Ruidías Farfán, Abrahan Torres Gamarra, José Manzo Villanueva y Elicea Zúñiga Herrera.

Asimismo, la Sala Civil Permanente será presidida por Ana María Aranda Rodríguez y estará integrada por Martín Hurtado Reyes, Rosa Ubillús Fortini, Rita Patricia María Valencia Dongo Cárdenas y Olegario Florián Vigo.

En tanto, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria estará liderada por Aldo Figueroa Navarro, junto a César Proaño Cueva, Diana Rodríguez Chávez, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.

Por su parte, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria será presidida por Víctor Castillo León e integrada por Rufo Rubio Zevallos, Jackeline Yalán Leal, Wilson Chiu Pardo y Neil Ávila Huamán.

La resolución también dispuso dar por concluida la designación de la magistrada Sara Echevarría Gaviria como jueza suprema provisional, por lo que retornará a su corte de origen.

Durante la ceremonia de incorporación, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de la unidad institucional en la Corte Suprema para garantizar el respeto del orden constitucional y la independencia de la función jurisdiccional.