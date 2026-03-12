Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ceremonia de incorporación de Augusto Ruidías Farfán como juez supremo titular se llevó a cabo en la Sala de Juramentos de Palacio de Justicia de Lima. (Foto: Poder Judicial)
Ceremonia de incorporación de Augusto Ruidías Farfán como juez supremo titular se llevó a cabo en la Sala de Juramentos de Palacio de Justicia de Lima. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La Corte Suprema del Poder Judicial dispuso la recomposición de diversas salas especializadas tras la reciente incorporación de Augusto Ruidías Farfán como juez supremo titular, así lo dio a conocer el Poder Judicial a través de una nota de prensa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: