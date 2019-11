Ya no se trata de juntar votos para ganar las elecciones presidenciales; ahora, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, trata de lograr consenso y votos ante el Tribunal Constitucional (TC) en busca de su libertad.

Fuentes del pleno del TC consultadas por El Comercio indicaron que, hasta el fin de semana, existía una posición mayoritaria de los magistrados a favor del hábeas corpus de la excongresista, quien cumple prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

La medida restrictiva, que dictó el Poder Judicial en octubre del 2018, es por la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos y organización criminal, por la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y otros.

El martes de la semana pasada, los siete magistrados del TC iniciaron el debate del recurso. Ernesto Blume –ponente de este proceso– sustentó su proyecto de resolución que propone la excarcelación de la excandidata presidencial.

Sin embargo, el debate se suspendió debido a que magistrados como Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma no estaban conformes con el análisis de Blume, quien además es presidente del TC.

“El doctor Blume está entrando a calificar y valorar pruebas como si fuese una cuarta instancia luego de la Corte Suprema”, objetaron participantes de la sesión.

Por el contrario, el magistrado José Luis Sardón respaldó la opinión de Blume.

—El hombre clave—

Hoy, según la agenda del TC, se continuará con el debate del recurso. Se tiene previsto que el magistrado Carlos Ramos entregue un nuevo texto de la resolución de hábeas corpus, depurando algunas observaciones al proyecto de Blume. Sin embargo, arribaría a la misma conclusión: declarar fundado el hábeas corpus.

Según fuentes de este Diario, Ramos no está de acuerdo con que Blume haya calificado la actuación de elementos probatorios dentro del proceso de la investigación preparatoria que se sigue a Fujimori.

“Yo no tengo una posición oficial al respecto, que no se busquen motivos innobles cualquiera sea mi decisión, mi decisión no va a ser innoble, basada en causas bajas, va a ser una decisión tomada en base a principios jurídicos”, dijo anoche Ramos en “Cuarto poder”.

Pese a que el magistrado asegura que aún no define su posición, las fuentes consultadas por este Diario explicaron que su voto estaría inclinado a que prevalezca la libertad individual.

¿Cómo fundamentaría esa decisión? Explicaron que, para Ramos, el peligro de obstaculización –por el cual se confirmó la prisión preventiva en todas las instancias del Poder Judicial– habría decaído.

Esto porque debido a que “su propia agrupación (Fuerza Popular) ya no representa un peligro para la justicia” al haberse disuelto el Congreso, no tendría la “cobertura de la protección partidaria” alegada.

Incluso, aseveraron que “si más adelante aparecen hechos que confirmen la culpabilidad de Keiko Fujimori, ese no es un asunto que concierne al Tribunal Constitucional”, ya que no es su papel analizar esos hechos sino a los jueces penales durante el enjuiciamiento.

Ramos, no obstante, está en contra de la sanción que Blume propone aplicar al juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la prisión preventiva. Por tanto, su ponencia también descartará esta propuesta.

Según las fuentes, el magistrado Augusto Ferrero –quien aún no emite su opinión– respaldaría la decisión de amparar el hábeas corpus. Así, Blume, Sardón, Ferrero y Ramos serían los magistrados que otorgarían la libertad a la lideresa de FP.

“Salvo que Carlos Ramos cambie de opinión, hasta hoy [viernes] su decisión estaba por la libertad de Keiko Fujimori”, indicaron las fuentes.

¿Cuándo habría una decisión firme? En el TC explicaron que mañana se podría realizar la votación de los magistrados y que el jueves se emitiría la resolución. De no ser así, se esperaría hasta después del 2 de diciembre, día de las elecciones en el ente constitucional.

CRONOLOGÍA

10/10/2018

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, es detenida por orden del Poder Judicial por la investigación que se le sigue por presuntos aportes ilícitos.

31/10/2018

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori.

4/7/2019

Sachie Fujimori interpone un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional a favor de su hermana Keiko Fujimori.

25/9/2019

El Tribunal Constitucional deja al voto el recurso de hábeas corpus.

19/11/2019

El pleno del TC inicia el debate de la resolución del hábeas corpus.