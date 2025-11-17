La Corte Suprema de Justicia evaluará este lunes 17 de noviembre la apelación a la condena de 8 años de prisión efectiva contra el expresidente del Congreso de la República Daniel Salaverry por peculado doloso por apropiación para sí y peculado por apropiación para otros.

La Sala Penal Permanente analizará el recurso presentado por la defensa legal del exlegislador, quien cumple diversas reglas de conducta desde marzo de este año, cuando se leyó la sentencia en su contra.

El caso contra Salaverry comenzó con las acusaciones en su contra por presentar informes de semanas de representación que contenían información falsa para sustentar actividades que supuestamente realizó entre noviembre del 2017 y marzo del 2018.

Estos documentos oficiales incluían fotos y registros de actividades falsas, por lo que fue acusado constitucionalmente para que se levante su fuero y se lleve a cabo su proceso penal.

En audiencia de adelanto de sentencia, la sala señaló que la condena contra Salaverry no se ejecutará hasta que quede firme, por lo que se le impusieron diversas reglas de conducta hasta que se resuelva la apelación.

Daniel Salaverry deberá pagar una indemnización de S/119,57.80. También se le impusieron 360 días multa por los dos delitos, equivalentes a la suma de S/71,699.40 que deberá a favor del Estado.

Del mismo modo, el expresidente del Congreso fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Deberá presentarse a la autoridad judicial el primer día de cada mes para el control biométrico y no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente.

Igualmente, deberá concurrir a la autoridad judicial y fiscal las veces que sea citado, bajo pena de apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la condena efectiva en su contra.