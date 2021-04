Conforme a los criterios de Saber más

El próximo 27 de abril, la Fiscalía interrogará al congresista Daniel Urresti, en el marco del juicio oral que se le sigue como presunto autor mediato del asesinato del periodista y corresponsal de la Revista Caretas, Hugo Bustíos.

Durante la audiencia de esta mañana, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado dispuso que el interrogatorio se efectúe a partir de las 11 de la mañana.

Según el Ministerio Público, Urresti Elera habría participado del asesinato de Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Rojas Arce, en 1988; cuando ambos se dirigían a cumplir con sus labores profesionales en el poblado de Erapata.

Sí era colaborador de prensa

En la sesión, el tribunal de juzgamiento también rechazó los elementos probatorios presentados por la defensa legal del excandidato presidencial que buscaban cuestionar la labor profesional de periodista de Bustíos Saavedra.

Como se recuerda, en sesiones pasadas, el abogado Alexander Leiva había presentado como medios probatorios de parte, diversos recortes periodísticos de la Revista Caretas alegando que el nombre de Bustíos no aparecía como periodista.

No obstante, el tribunal precisó que las pruebas presentadas por el abogado, no eran pertinentes ni guardaban relación con el hecho imputado delimitado en el dictamen acusatorio, que ya fue sometido a control y admitido.

“Atendiendo a los fundamentos que el abogado esgrime par sustentar su posición respecto a las publicaciones de la Revista Caretas; esto es, que el acusado no era periodista; por lo que la fiscalía no se ajusta a la verdad en su dictamen acusatorio pues en este lo considera como tal (periodista); se debe tener en cuenta que el ofrecimiento del abogado no guarda coherencia con el objeto de prueba toda vez que los hechos imputados al acusado Urresti Elera están debidamente delimitados”, señaló la magistrada María Apaza.

Agregó la jueza, que en la imputación se considera a Bustío como colaborador de la mencionada revista; incluso, remarcó que en algunas publicaciones presentadas por la defensa de Urresti, la víctima aparece como fotógrafo y en otras como “coautor” de una nota periodística.

“Se debe tener en cuenta que se menciona al agraviado como periodista, pero precisando como corresponsal de la revista; lo cual no resulta falso si tenemos en cuenta que existen publicaciones de la revista Caretas que lo consideran como fotógrafo y coautor de una nota periodística”, anotó.

De otro lado, el tribunal admitió como elemento de prueba ocho fotografías presentadas por la defensa de Urresti, vinculadas a la construcción de un muro perimétrico de la Base de Castropampa donde laboraba Urresti en 1988, en Ayacucho.

También admitió la pericia médico criminalística de identificación de la voz, las declaraciones de la testigo Ysabel Rodríguez Chipana, que brindó el 22 de junio de 1988, y de Eduardo Rojas Arce ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente se ratificó la decisión de realizar una diligencia de inspección ocular al perímetro de la Base Castropampa.

Al término de la lectura de la decisión del tribunal, todas las partes se mostraron conformes.

VIDEO RECOMENDADO

Pleno del Congreso sesionará este martes para evaluar reconformación de Comisión Especial del TC