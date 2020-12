Conforme a los criterios de Saber más

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado del Poder Judicial (PJ) sesiona hoy desde el mediodía y definirá qué testigos propuestos por la fiscalía declararán en el nuevo juicio oral contra el congresista de Podemos Perú (PP) Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

En la sesión anterior, Luis Pinto Saavedra, de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, solicitó la presencia de 16 testigos para que declaren en torno a la presunta participación del actual candidato a la presidencia por PP cuando se desempeñó como jefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Ayacucho), en 1988. El tribunal definirá hoy si admite a todos los testigos propuestos por la fiscalía.

Urresti es acusado de ser el autor mediato del asesinato de Bustíos, con el agravante de gran crueldad y represión.

La abogada Vanessa Alfaro, defensa de Urresti, ha cuestionado la pertinencia de los testigos, alegando que muchos de ellos fueron convocados en el primer juicio cuando su patrocinado fue acusado como autor directo del crimen. Sostiene que ahora que es imputado como autor mediato, su convocatoria no sería útil ni pertinente.

En abril del 2019, la Corte Suprema anuló el primer fallo que absolvió a Urresti como autor directo del asesinato. Al inicio de este segundo juicio oral, la sala penal le dio la oportunidad a Urresti de acogerse a la conclusión anticipada, con lo que podría haber reducido la condena. Sin embargo, el congresista se declaró inocente.

“Yo me declaro inocente. No supe, no sabía, no tenía por qué saber y lo que solicito desde este momento y lo ampliaré cuando me toque testificar es que en esta oportunidad haya seriedad de parte del Ministerio Público”, alegó el acusado.

