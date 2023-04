Bustíos Saavedra fue asesinado por un contingente de la Base Militar de Castropampa el 24 de noviembre de 1988, cuando se dirigía a cubrir el crimen cometido contra una familia en la zona de Erapata, provincia de Huanta (Ayacucho).

El hombre de prensa se encontraba a bordo de su moto lineal en compañía de su colega Eduardo Yeni Rojas Arce.

Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando se encontraban cerca de llegar a su destino, una ráfaga de disparos hizo tambalear a los ocupantes de la moto, quienes terminaron por caer al suelo. Bustíos, mal herido, no pudo escapar.

“Corre, corre, que no son terroristas sino militares”, fue lo último que Bustíos logró decirle a Arce, quien corrió para salvar su vida.

Fue entonces que los perpetradores directos se acercaron al corresponsal de prensa y le colocaron una carga explosiva, matándolo en el acto.

El crimen, según las investigaciones que se han realizado desde entonces, tuvo autores materiales directos y autores intelectuales. En este caso, el general del Ejército Peruano en retiro ha sido considerado como uno de los presuntos autores mediatos por la fiscalía.

El Poder Judicial concluyó días atrás el segundo juicio oral al que fue sometido Urresti Elera en su condición de exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia de la Base Contrasubversiva Castropampa (Ayacucho), después de que la Corte Suprema anuló un primer fallo absolutorio que se dictó a su favor en octubre del 2018.

La nueva lectura de sentencia ha sido programada para este 12 de abril por parte de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.





Un largo camino

El Ministerio Público tiene la firme convicción de que Daniel Urresti Elera es el responsable mediato, aún no sancionado, del asesinato del periodista. Por ello, a lo largo de los dos años y cinco meses que ha durado este juicio oral, ha sustentado con testigos y pruebas documentales la participación del también excandidato a la presidencia.





“El Ministerio Público formula acusación contra Daniel Belisario Urresti Elera como autor mediato de delitos contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato con los agravates cometidos con gran crueldad y también por asesinato en grado de tentativa, en agravio de Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Jeny Rojas Arce.” Luis Pinto Saavedra, Fiscal Superior





Según la tesis del fiscal superior Luis Pinto, el acusado Urresti Elera, en su calidad de miembro del Estado Mayor de la Base Contrasubversiva de Castropampa con el cargo de S2; y por tanto jefe del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, habría informado al entonces jefe político-militar de la Base, Víctor La Vera Hernández, que el periodista Bustíos Saavedra era colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Por ello, La Vera dispuso a través del acusado que sus subalternos dieran muerte al aludido periodista.

En base a dicha orden, ‘Arturo’, apelativo con el que era conocido en Castropampa el excongresista de Podemos Perú , habría diseñado el plan para asesinar a Bustíos.









El momento para llevar a cabo el plan habría sido el 24 de noviembre de 1988, cuando el hombre de prensa, acompañado de su esposa Margarita Patiño y de su colega Eduardo Yeni Rojas Arce, llegaron hasta la Base de Castropampa a fin de solicitar que se les expida un permiso para cubrir el asesinato de Primitiva Jorge Ayala y de su hijo Guillermo Sulca Jorge, quienes habían sido victimados por Sedero Luminoso en Erapata, provincia de Huanta (Ayacucho).

Finalmente, fueron atendidos por La Vera Hernández y mientras se encontraban con este último, un vehículo que trasladaba a militares vestidos de civil salió de la base militar con dirección a Huanta.

Fue precisamente dicho destacamento militar el que llevó a cabo el atentado y asesinato con explosivos de Bustíos.

“El Ministerio Público, en esta oportunidad, reitera la acusación como autor mediato contra Daniel Urresti Elera”, señaló el fiscal.

La fiscalía ha establecido que la autoría mediata se perpetró en el marco de una estructura de poder jerarquizada, vertical, con apartamiento del derecho, bajo una orden expresa, con la asignación de roles, dominio de la acción y de la organización.

“Se ha cometido en un contexto de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el Ministerio Público solicita se imponga al acusado 25 años de pena privativa de libertad y se le imponga una reparación de S/500 mil. Siendo S/300 mil a favor de los herederos de Hugo Bustíos y S/200 mil de Eduardo Rojas Arce.”

Luis Pinto Saavedra, Fiscal Superior





El abogado Hernán Barrenechea, defensa de los deudos del periodista -su hija Sharmelí Bustíos y los hermanos de esta- indicó en el cierre de sus alegatos que durante este juicio oral “se ha acreditado la intervención directa del acusado Daniel Urresti Elera en la ejecución del asesinato del periodista Hugo Bustíos”.

En su exposición, indicó que se ha acreditado que Urresti, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia, no solo recomendaba las operaciones militares; sino que indicaba qué acciones debían hacerse.

Por ello, recordó que los testigos como Elar Montoya Contreras, Armando Vidal Sambento, Víctor La Vera Hernández, Jhony Zapata Acuña, Isabel Rodríguez Chipana, Bernardino Gálvez Cruz y otros más, han confirmado los hechos y la participación del acusado.

“Queda claro las funciones del S2 y de acuerdo a ello, el rol que desempeñó (Daniel Urresti) en el asesinato de Hugo Bustíos.”

Hernán Barrenechea, abogado de los deudos de Hugo Bustíos





Cabe precisar que, por el asesinato de Bustíos y tentativa de asesinato contra Rojas, mediante sentencia del 2 de octubre del 2007, fueron condenados Víctor Fernando La Vera Hernández y Amador Armando Vidal Sambento a diecisiete y quince años de pena privativa de libertad. Dicha decisión fue ratificada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República a través de la ejecutoria suprema del 11 de junio de 2008.

La aplicación de las sanciones punitivas respectivas para estos involucrados, tardó veinte años aproximadamente.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó ampliar las investigaciones a fin de identificar a otros “oficiales, suboficiales y personal de tropa, que habría participado en tal hecho”.

El estudio efectuado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación no cerró terminantemente el círculo de autores y responsables del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra y la tentativa de asesinato de Eduardo Yeny Rojas Arce.

Es así que, en el 2009, Vidal Sambento confesó que había un implicado más en este caso: Daniel Urresti, al que señaló como jefe de la Sección de Inteligencia en Castropampa e identificó como ‘Capitán Arturo’.

En su defensa, Urresti Elera negó haber participado o haber dado la orden para el asesinato de Bustíos Saavedra. Aseguró que el caso ha sido procesado dos veces; una en el fuero militar y otra en el fuero civil, y que en ninguna de ellas se le había mencionado.

“En ambas investigaciones y en ambos juicios, nunca, jamás, apareció mi nombre escrito, mi chapa de combate escrita, ni mi nombre ni nada que haga referencia al S2. Es decir, hasta ese año, cuando fueron condenadas estas personas (Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal), absolutamente nadie me había mencionado” Daniel Urresti

Aseguró que presentaron testigos y pruebas que han acreditado su inocencia, tanto que no estuvo presente el día de los hechos y que los testigos de la fiscalía no han probado su participación.

“Señores magistrados, creo en la justicia de mi país. Ustedes son testigos que me he portado como un acusado ideal, siempre he estado presente en mis audiencias y he colaborado en el esclarecimiento de lo que buscamos. Ante la total ausencia de la fiscalía no deja otro camino volver a hacer lo que hizo la sala anterior y que me declaró inocente”, concluyó.

¿Qué deberá tener la resolución?

Para emitir su sentencia, este miércoles, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria deberá tener en cuenta lo ordenado por la Corte Suprema en el 2019, cuando anuló la sentencia que por primera vez absolvió a Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos.

En dicha resolución, la máxima instancia del Poder Judicial detectó diversas incongruencias y falta de motivación en los argumentos de los jueces que declararon inocente a Urresti y;entre otras cosas dispuso que se realicen diversas diligencias en la audiencias del segundo juicio oral.

Debido a ello, por orden de la Corte Suprema, durante el nuevo juicio el tribunal realizó una diligencia de reconstrucción de los hechos, con intervención de las testigos Hilda Aguilar Gálvez e Ysabel Rodríguez Chipana.





El Poder Judicial realizó una reconstrucción de los hechos en el juicio seguido contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.





Sin embargo, hay otros aspectos que deberán estar reflejados en su resolución, como haber analizado y valorado como pruebas documentales, los correos electrónicos cursados entre el periodista Abilio Arroyo y los testigos Armando Vidal y Edgardo Montoya, quienes señalaron a Urresti; y las tomas fotográficas puesto que en el anterior juicio ninguna de estas pruebas fue analizada por la Sala Penal Superior.

Los jueces también deberán emitir una valoración objetiva sobre el testimonio de Ysabel Rodríguez Chipana, pues el tribunal anterior efectuó un análisis “sesgado” de la testigo.

También deberán contrastar y contextualizar la versión de Ysabel Rodríguez Chipana con las testificales preliminares de Amador Armando Vidal Sambento y Edgardo Nicolás Montoya Contreras, quienes indistintamente adujeron que Urresti sí estuvo el día de los hechos en la Base de Castropampa y que salió del cuartel en un vehículo militar, entre otros aspectos.