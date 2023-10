Tarjetas de presentación halladas por los agentes de la policía y la fiscalía confirmarían el modus operandi y parte de la fachada que venía utilizando Santos Romero en los últimos años, luego de su excarcelación en el 2006. El sujeto de 50 años se presentaba como “psicólogo”, e incluso ofrecía “atención psicológica a niños”, así como “terapia de pareja y familiar”, en un inmueble ubicado un centro poblado de Huanchaco (Trujillo, La Libertad).

En la orden de detención preliminar por 15 días en contra de Santos y los otros seis miembros del organismo “Voluntad Transformadora” —emitida por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y a la que accedió El Comercio—, justamente ya se advertía que las investigaciones señalaban que ‘JJ’ “se presenta como ‘psicólogo’, ofreciendo incluso terapias familiares y [a] niños”. Las terapias y la ‘reflexología podal’ habría sido parte de la fachada de este clan familiar.

“Es una manera de timar a los padres de familia, a los colegios y a los profesores, para poder conseguir el acceso a los niños”, explicó una fuente policial con conocimiento del caso.

“El Colegio de Psicólogos considera que eso es una forma de abuso, tratar de imponer una ideología sobre todo en pequeños que no pueden diferenciar ese tipo de pensamientos y las consecuencias. Esta persona no figura como colegiado, está haciendo una usurpación de la labor profesional para sus propios intereses”, remarcó a El Comercio Christian Ungaro, vicedecano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú.

La Ley N°28369 establece que para ejercer la profesión del psicólogo se requiere un título profesional, tener registro y estar habilitado en el colegio profesional. “Cualquier persona que no cuente con el título profesional o no sea colegiado, no puede ejercer la profesión; son requisitos obligatorios, no excluyentes. Y si lo hace, está ejerciendo en un plano ilegal”, agregó Ungaro.

El Tribunal Constitucional ya zanjado que todos los delitos vinculados a terrorismo “constituyen una forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en general”.

La pericia psicológica realizada a Santos Romero tras su detención refiere que es una persona consciente de sus actos y que es manipulador, según las fuentes.

De acuerdo con las investigaciones, los siete miembros de “Voluntad Transformadora” —familiares entre sí— “formarían parte de la estructura de la organización terrorista Sendero Luminoso en la ciudad de Trujillo, donde vendrían operando como una célula clandestina”; efectuando principalmente un trabajo de captación de masas en diferentes asentamientos humanos, así como acciones de agitación y propaganda.

Las autoridades detectaron que el accionar de este organismo generado de SL tenía un “especial acercamiento en lugares donde viven personas de escasos recursos, aprovechando esta situación para ganarse la confianza de los padres de familia que ponen al cuidado de estas personas a sus menores hijos, con el pretexto de participar en supuestas actividades recreativas”, como chocolatadas, entre otras.

“En las que si bien es cierto se realizan ese tipo de actividades, estas tienen un trasfondo totalmente distinto al que suponen dichas actividades, el cual consiste en captar nuevos adeptos, principalmente jóvenes y niños para impregnarlos con su sanguinaria ideología de odio y terror”, se lee en la disposición judicial, emitida el 11 de octubre del 2023.

UN PASADO LIGADO A SENDERO

Santos es señalado ahora como el cabecilla político dentro de la estructura de “Voluntad Transformadora”, un organismo generado más de SL, según las sindicaciones policiales. Pero esta no es la primera vez que ‘JJ’ es detenido.

El Comercio accedió al Atestado N°075-SRPNP/DECOTE y Atestado N°077-SRPNP/DECOTE, elaborados en noviembre y diciembre de 1993, a propósito de su detención por el asesinato de cinco personas ocurrido el 6 de octubre de ese año, así como al testimonio que brindó sobre el caso.

Cuando fue aprehendido, ‘JJ’ no ocultó ante las autoridades policiales su pertenencia al PCP-SL y haber participado en “juicios populares” como un elemento de vigilancia y contención; así como su adiestramiento en el uso de armas de fuego y material explosivo. De hecho, según la policía, se halló 20 kilos aproximadamente de dinamita cuando fue intervenido en su domicilio.

“Mi nombre de combate dentro del PCP-SL es de ‘JJ’, habiendo ingresado a las filas de mi partido hace aprox. unos ocho meses. (…) He participado en juicios populares (…) siendo mi misión específica de vigilancia, portando una granada de guerra, la misma que tendría como finalidad lanzarla en cuanto lleguen los ‘perros’ o, caso contrario, gritar una clave que consistía en las siguientes palabras: ‘tapa el agua’ o ‘llegó la plaga’”, reconoció Santos Romero.

Uno de los participantes del atentado contra las cinco personas, que se acogió a la Ley de Arrepentimiento, señaló a Santos Romero como uno de los que también había participado del acto terrorista y detalló que para el mismo se utilizaron cuatro AKM y dos fusiles FAL.

A Santos Romero se le inculpó del delito de terrorismo y fue condenado a 20 años de prisión en 1994. Sin embargo, de ese tiempo, solo estuvo 12 años en el penal de Picsi en Chiclayo, procedente de Cajamarca. Tras su excarcelación, no se alejó de la ideología SL sino todo lo contrario; ha seguido al pie de la letra las directivas del grupo subversivo.

Se unió a las filas del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de la organización terrorista que pretendió inscribirse en el 2011, desempeñándose como el secretario de propaganda en la base Trujillo.

También estuvo vinculado al Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), otro grupo relacionado con el Movadef y SL que intentó inscribirse posteriomente en el 2016.

Todas las evidencias halladas apuntan a que Santos Romero nunca se reformó.