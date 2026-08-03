El TC anuló condena de 15 años contra Ollanta Humala y salió en libertad.
El TC anuló condena de 15 años contra Ollanta Humala y salió en libertad.
Por Redacción EC

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor del expresidente Ollanta Humala y de la exprimera dama Nadine Heredia en los casos Gasoducto Sur Peruano y Club de la Construcción, anunció que solicitará la extensión de los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) hacia los otros procesos penales que afrontan sus patrocinados.

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