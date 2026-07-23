Josué Gutiérrez opinó que Vladimir Cerrón tuvo que fugarse por sufrir "persecución política".
Josué Gutiérrez opinó que Vladimir Cerrón tuvo que fugarse por sufrir "persecución política".
Por Redacción EC

“Si te encausan indebidamente, y te sentencian con pena efectiva, solo para perseguirte, tienes que escaparte pues”, con estas palabras el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez defendió la decisión de Vladimir Cerrón de haberse mantenido en la clandestinidad y no ponerse a derecho cuando el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por los casos que se le imputan.

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