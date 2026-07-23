“Si te encausan indebidamente, y te sentencian con pena efectiva, solo para perseguirte, tienes que escaparte pues”, con estas palabras el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez defendió la decisión de Vladimir Cerrón de haberse mantenido en la clandestinidad y no ponerse a derecho cuando el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por los casos que se le imputan.

Tras la resolución del Tribunal Constitucional en la que el máximo intérprete de la Constitución declara nula las decisiones judiciales que mantenían la orden de prisión preventiva contra Cerrón, Gutiérrez opinó que el exgobernador de Junín se encontraba sufriendo una “persecución política” por lo que tuvo que fugarse.

“¿Y qué querías que esté en prisión? ¿ese es el fin lícito?” , dijo en una entrevista con RPP Noticias, cuando fue cuestionado sobre si esa decisión acaso no significaba un riesgo de que cualquier otro procesado decida accionar del mismo modo evadiendo con ello a la justicia.

“Un momentito, vamos a hablar de actos nulos, de actos que nunca debieron haberse cometido. Es decir, si la imputación de un tipo penal, no lo es, y te encausan indebidamente, y te sentencian con pena efectiva, solo para perseguirte, tienes que escaparte pues , porque estas sufriendo una persecución”, sostuvo.

“Nosotros defendemos derechos fundamentales y yo lo que he visto es la instrumentalización del sistema de justicia con fines persecutorios , no lo digo solo en el caso Cerrón, lo puedo decir en mil casos y ahora más con pruebas”, agregó.

El defensor del Pueblo opinó del mismo modo para el caso de Ollanta Humala, para quien -según su opinión- debieron dejar en libertad “hace mucho tiempo”.

“Absolutamente. Hace mucho tiempo (debería estar libre Ollanta Humala). Desde el mismo momento que el Tribunal Constitucional dice que eso que le han juzgado a esa señora (Keiko Fujimori) no es delito, ¿entonces el otro por qué está todavía en cárcel, si es lo mismo?”.

Gutiérrez confirmó que la Defensoría del Pueblo se presentó como amicus curiae en el caso de Vladimir Cerrón y en el caso de Martín Vizcarra, pero no en el de Ollanta Humala.

TC: No tenía derecho a eludir a la justicia

Sin embargo, cabe señalar que el Tribunal Constitucional precisó que Vladimir Cerrón no tenía derecho a sustraerse de la acción de la justicia.

“Cabe señalar que no existe un derecho fundamental de ‘resistencia’ que permita al imputado eludir la acción de la justicia. En realidad, ante la existencia de una resolución judicial, las autoridades estatales están en la obligación de hacerla cumplir y, por otro lado, el procesado tiene un deber jurídico de apersonarse al proceso y respetar las decisiones jurisdiccionales.”, señala el fallo en mayoría de los magistrados Helder Domínguez (presidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.